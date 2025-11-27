珍妮佛羅培姿前往印度婚禮獻唱 川普兒子跟女友也去捧場

珍妮佛羅培姿（左）與新娘父親、印度裔製藥廠大亨Rama Raja Mantena（右）在婚禮前合影。（翻攝自Wizcarft Weddings官方Instagram）

對於結婚就是要大肆慶祝的印度人來說，當新郎新娘恰好身為富豪、或身價非凡的科技大亨時，婚禮保證只會更加浮誇。女星珍妮佛羅培姿（Jennifer Lopez）就受邀飛往印度，參加美國製藥廠大亨之女與科技新創企業家的婚禮獻唱，表演自己的代表作，連川普之子小川普（Donald John Trump Jr.）跟女友金柏莉季伏爾（Kimberly Guillfoye）也受邀。

這場全球矚目的婚禮，新郎是印度裔的新創科技企業家Vamsi Gadiraju，他所創立的Superorder是管理餐廳的外送與外賣服務技術，現在粗估這間公司已經有價值2,500萬元，但因為在該領域發展相當不錯，全美已經有180個城市、上千家餐廳都採用這套系統，非常有機會吃下整個市場，因此身價扶搖直上，也名列《富比士》雜誌「30歲以下最有身價人士」名單之一。

相娘則是Netra Mantena，她的父親是印度裔製藥廠大亨Rama Raja Mantena，其製藥廠規模跨越美國、瑞士與印度，更跨足數家醫療保健企業。媒體估計他的淨資產約有美金2,000萬元，更在2023年於佛羅里達州買下價值美金4,000萬元的房地產。

這場婚禮一共持續了3天，珍妮佛羅培姿更是把個人演唱會都搬過來了，幾乎跟售票演唱會的規模差不多，她表演的歌曲涵蓋了個人招牌代表作，據悉她的酬勞就有美金200萬元。她在演出時至少換了3套服裝，以及特別換上印度傳統服飾紗麗，參加婚禮。

