珍妮佛羅培姿重返賭城駐場秀 自嘲「上次來我只結過兩次婚」

珍妮佛羅培姿重返賭城駐場秀，當然也不忘自嘲。（Denise Truscello攝／Caesar Palace提供）

珍妮佛羅培姿（Jennifer Lopez）在去年12月30日回到賭城，展開新的駐場秀，距離她上一次長達3年的駐場秀整整闊別了10年。究竟這回跟10年前有什麼不同，她開口就說：「那次來我只結過兩次婚。」自嘲跟班艾佛列克（Ben Affleck）的閃婚又閃離。

上回的駐場秀從2016年，橫跨到2018年，一共演出120場，收入超過美金一億元，所以這回駐場秀打算想挑戰什麼內容呢？珍妮佛在開幕首演夜談到她的感觸，「能夠受邀回來這裡演出真的太榮幸了，要知道，距離我上次的駐場秀也過了10年，差不多算10年，一轉眼就過去了，不是嗎。那次來，我只結過兩次婚。」接著她又笑說，「不是真的啦，我只有結過一次，但感覺像是兩次。」

她與班艾佛列克在2021年舊情復燃，2022年7月選擇前往賭城閃電結婚，到了2024年5月就被傳出兩人感情生變，一查發現他們已經47天沒有一起公開亮相了，引發了婚變的傳聞，最後兩人在2025年5月法院獲准離婚。

雖然已經56歲，但珍妮佛羅培姿依然以身材自豪，當然有機會就要露。（Denise Truscello攝／Caesar Palace提供）

除了小班以外，珍妮佛羅培姿也在演出中提到了另外一位前夫馬克安東尼（Marc Anthony），「我確實喜歡跳舞，如果各位從我的演出中能得到什麼，我希望就是這件事。順帶一提，我有一個小故事，在我第3度離婚時，那就是我開始真正擅長跳舞的時候。說真的，那段時間充滿挑戰性，也就是我快要放棄所有的時候，我頭一回與我的龍鳳胎小孩一起經歷單親家長的歲月。當時我有一位導師露易絲，她非常聰明，她問我，『珍妮佛，妳是舞者，對吧？』我說，『沒錯。』『當妳跳舞跳錯的時候，妳會怎麼做？』我說，『我會繼續跳下去，直到舞步跳對為止。』她說，『沒錯，珍妮佛，我也希望妳是這樣，無論人生碰上什麼，就繼續跳下去，一次又一次，跳下去。』」

除了婚姻以外，她也公開回應大眾對她身材的批評，「感謝上帝，我已經這樣很久了，我可以忽略一些流言斐語，我總是這樣告訴我的小孩。因為社交媒體有時候可能是最多酸言酸語的集散地，但也很有趣，有時我會一笑置之，因為真的有些意見很有趣。」珍妮佛表示，很多酸民流言都拿她的身材開玩笑，像是「為什麼她總是穿成這樣？」「她為什麼不能穿上符合她年紀的衣服？」「她為什麼就是愛露？」

她表示針對最後一個問題，只有一個簡單的答案，「如果你有像我這樣的身材，你也會想要大露特露。」隨即在舞台轉身換裝。

