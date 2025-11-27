珍妮佛羅培茲婚禮嗨唱「狂賺6270萬」！豪門夫妻超狂家世曝

珍妮佛羅培茲天價受邀擔任婚禮演出歌手。（圖／翻攝自X）





好萊塢巨星「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）日前飛往印度為豪門婚宴獻唱，外媒報導這場演出酬勞高達200萬美元（約新台幣6270萬元），而砸下大筆演出費用請來天后演出的新婚夫妻背景也隨之曝光。

珍妮佛羅培茲在婚禮上勁歌熱舞，炒熱全場氣氛。（圖／翻攝自X）

綜合外媒報導，珍妮佛羅培茲特別穿著印度傳統服飾與新人合照，在婚禮上也換穿多套華麗服裝勁歌熱舞演出，演唱多首熱門歌曲，包括〈Waiting for Tonight〉、〈Get Right〉，整場婚宴氣氛超嗨，賓客們掌聲不斷。

砸下天價請來珍妮佛羅培茲為婚禮獻唱，這對新婚夫婦的來頭也不小，新娘Netra Mantena的父親是美國製藥公司Ingenus Pharmaceuticals執行長Rama Raju Mantena；新郎Vamsi Gadiraju則是外送平台Superorder的共同創辦人兼技術長，2024年還入選《富比士》30歲以下精英榜。



