珍妮佛羅培茲婚禮獻唱「豪賺6270萬」！新人超狂背景曝光

好萊塢影星珍妮佛羅培茲。(圖／達志)

56歲好萊塢影星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）近日飛往印度，為一對億萬富翁新婚夫婦獻唱婚禮。除了演唱多首經典歌曲，她還換上多套華麗舞台服裝，據傳這場演出酬勞高達約200萬美元（約台幣6270萬元），消息一出立刻引發熱議。

綜合外媒報導，婚禮當天，珍妮佛羅培茲以印度傳統服裝現身，與新人合影留念。並帶來精彩演出，她換上剪裁大膽的黑色緊身衣，接著她換上閃亮金色套裝，令人目不轉睛；最後以亮片緊身衣搭配鑲水晶過膝長靴登場，載歌載舞演唱《Waiting for Tonight》、《Get Right》等熱門曲目，現場氣氛瞬間被點燃，賓客掌聲如雷。

這場奢華婚禮的新郎新娘背景同樣引人矚目。新娘Netra Mantena出身製藥世家，其父Rama Raju Mantena擔任知名製藥公司Ingenus Pharmaceuticals執行長，是美國製藥界的重要人物；新郎Vamsi Gadiraju則是餐飲外送平台Superorder的共同創辦人兼技術長，去年更入選《富比士》30歲以下精英榜。據傳整場婚禮耗資約670萬美元（約台幣2.09億元），規模奢華。

表演結束後，珍妮佛·羅培茲舉杯向新人致意，說道：「我希望這兩個家庭在這美好的日子裡團聚，願上帝保佑我們所有人。」她與新人合影的畫面也在網路上流傳，引起粉絲熱烈討論。不僅表演和造型成為焦點，高額酬勞與奢華規模也再次凸顯了好萊塢巨星在國際頂級婚禮市場的吸金能力。

