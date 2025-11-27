珍妮佛羅培茲飛印度！當婚禮歌手「秒賺6千萬」新人身分起底

美國天后珍妮佛羅培茲近日飛往印度擔任婚禮歌手，一場表演就進帳約6000萬台幣酬勞，規模堪比專業演唱會。這場奢華婚禮的新人背景非凡，新娘是美國製藥界重要人物的女兒，新郎則是餐飲外送平台共同創辦人兼技術長，曾入選《富比士》30歲以下精英榜。婚禮總花費高達2.09億台幣，從精心設計的造景、服裝到由巴黎奢華甜點藝術家打造的宮殿造型蛋糕，無不展現奢華氣派。

珍妮佛羅培茲（左三）出席印度豪門婚禮。（圖／翻攝自X）

珍妮佛羅培茲在婚禮上連換多套造型，獻唱多首經典歌曲如《Dance Again》和《Waiting For Tonight》，現場氣氛熱烈。她不僅表演精彩，還特別換上近似當地傳統服飾的禮服與賓客合照，展現對新人文化的尊重。在祝福環節中，珍妮佛羅培茲表示兩個家庭在這美好日子裡團結在一起，願上帝保佑所有人。

廣告 廣告

這場婚禮的奢華程度令人嘆為觀止，特別是那座純白巨型宮殿蛋糕，充滿各種花卉、孔雀、大象等裝飾，展現極致奢華。新娘父親作為知名製藥公司執行長，在美國製藥界擁有舉足輕重的地位，而新郎作為科技新貴，事業也相當成功。

網傳珍妮佛羅培茲唱酬6000萬台幣。（圖／翻攝自X）

珍妮佛羅培茲此次婚禮表演的酬勞高達6270萬台幣，僅一場演出就收入豐厚，引發許多民眾感嘆「貧窮限制了想像」。這場結合頂級明星、豪華佈置與頂尖甜點藝術的婚禮，不僅展現了新人家庭的財力，也成為近期備受矚目的社交盛事，讓人一窺上流社會的奢華生活方式。

更多 TVBS 報導

翹臀珍踢到鐵板！淚認4段婚姻「從沒被愛過」 前夫氣炸：偷吃還裝受害者

向太爆料富家女下嫁「婚姻難維持」 網友猜疑指向「這對」

Lulu婚訊後首露面！曝陳漢典喊「好險有娶到妳」吳宗憲鬆口紅包下落

她才26歲罹患胃癌末期！吳克群含淚現身祝福 插管告白全場哭了

