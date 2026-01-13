（圖／本報系資料照）

今年「亞太經濟合作會議」（APEC）將在大陸的深圳舉辦，首次「資深官員會議」提前於2月初舉行。在當前緊繃的兩岸氛圍下，若能藉此建立互信模式，並透過更多的互動交流，或能成為兩岸關係「止跌回穩」的潛在契機。

APEC向來以「經濟合作、非政治化」著稱，成員以「經濟體」而非「國家」名義參與，為兩岸在不觸及主權爭議下的互動保留稀有的空間。過去兩岸官方溝通管道受阻，但在APEC架構中，雙方的專業官員、經貿代表仍可在同一平台就供應鏈韌性、數位轉型、淨零碳排等議題交換意見。

資深官員會議提早舉行，意味今年APEC籌備期拉長，也為各方累積互信創造時間。外交部國際組織司司長孫儉元13日透露，外交部去年12月就曾去深圳開過非正式資深官員會議，目前入境等安排都有達成「一個模式」來執行。

他並坦言，去年他曾親自前往深圳，過程未受到打壓，入境也順利快速。這顯示兩岸若能不進行政治操作，恢復基本互動，不僅能為後續部長級會議乃至領袖會議營造相對穩定的氣氛，也可為未來的交流建立新模式。

在兩岸對話幾近停擺、誤判風險升高的當下，任何能讓雙方坐下來談的機會都值得珍惜。去年底「台北上海雙城論壇」，台北市長蔣萬安頂著壓力赴上海與會，讓兩岸不致關上互動的大門。

APEC資深官員會議提前啟動，提供兩岸打開另一扇門的機會，政府應藉此增進彼此的互信，更不應抹紅即將展開的國共論壇，讓兩岸重新聚焦經濟合作，而非陷於政治對抗，才能為雙方創造更多利益。