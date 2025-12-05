珍惜大家的愛！ 大谷翔平首談參戰WBC 回國家隊報答日球迷

日本棒球的「二刀流」巨星大谷翔平，宣布參加世界棒球經典賽。他在與贊助商的執行長對談時，首度公開表達參戰的理由。大谷翔平說，非常感謝日本球迷的支持，很多人還會遠赴美國為他加油，他希望報答這樣的心意，所以為了日本球迷，願意再披國家隊戰袍。

大谷翔平近日與贊助商CEO對談，表示參加經典賽，是為了感謝日本球迷。（圖／達志影像路透社）

日本棒球二刀流巨星大谷翔平宣布參加世界棒球經典賽，並首度公開表達參戰理由。大谷翔平表示，他非常感謝日本球迷的支持，許多球迷甚至遠赴美國為他加油，他希望能夠報答這份心意，因此願意再次披上國家隊戰袍。大谷翔平不僅在球場上展現驚人實力，也成為日本廣告界炙手可熱的代言人，其代言數量從去年的16家上升至21家，在日本廣告代言排行榜中位居第三。

即使是在練習時，大谷翔平也從不馬虎，總是神情專注地全力揮擊。回顧2年前，大谷翔平加入日本國家隊參加世界棒球經典賽熱身的畫面中，他展現的怪力讓日本人驚嘆不已。在與贊助商CEO的訪談中，大谷翔平坦承，日本棒球迷的存在是他決心在明年的WBC再為日本效力的關鍵因素。他表示，有很多日本人會到美國的球場觀看比賽，他當然想要好好珍惜這份心意。

這段訪談是在大谷翔平宣布參加WBC前錄製的，但當時的他已經下定決心。大谷翔平提到，2017年的比賽因為受傷等各種因素而未能出賽，如果今年終於能確定明年出賽的話，他會非常珍惜這次機會，也會感到非常高興。

作為日本引以為傲的棒球巨星，大谷翔平在日本更是品牌最愛的代言人之一。根據廣告代言數排行榜，女演員川口春奈排名第一，蘆田愛菜排名第二，而大谷翔平則位居第三名，其代言數量從去年的16家上升到21家。在一則便利商店的廣告中，大谷翔平以記者會的形式突然告訴大家「便利商店的飯糰進化了」。大谷翔平在11月14日連續三年獲得大聯盟的年度MVP（最有價值球員）殊榮。日本超商業者也趕在4天後推出他的最新廣告，希望能夠借助大谷翔平的人氣提升商品銷售。

