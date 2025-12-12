珍惜每個瞬間 張錦惠的惜福城堡

雲林虎尾竹圍聯絡點，二樓空間作為惜福屋，有民眾捐贈的二手物品，也有廠商送來的過季衣物鞋子，主要由64歲的志工「張錦惠」負責整理，她做事細心，幫助許多物品延續物命，10年前受證，即便經濟不寬裕，也樂於行善布施；本來，先生無法諒解，後來漸漸被她影響，也在四年前受證，投入做環保。

「連這個菩薩也帶來了，彌勒佛，還有阿兵哥，都帶來了，大家都為了要募心募愛，能夠出一點力。」

虎尾竹圍聯絡點的惜福屋，非常適合來挖寶，志工張錦惠，總有辦法，讓失去光采的二手物品，重新被看見。

慈濟志工 張錦惠：「大概100個(二手)椅子，我用3天的時間洗刷，我有上，漆的顏色，保護木材。」

慈濟志工 蔡秀琴：「(狀態)好的，(我們)就把它打包起來，弄好這樣，她覺得說 人家來看，也是對他們一種尊重。」

慈濟志工 李玉如：「她都是固定下午6點45分(貼文)，然後一PO出來之後，有的人就會趕快，有點像是在搶，秒殺這樣子，馬上去做一個接龍。」

有些志工住的比較遠，張錦惠會騎車主動把物品，送到聯絡處，方便對方來拿，這裡不只匯聚愛心，有時候也是親子教育的場域，讓小朋友更懂得惜福。

64歲的她，踏入婚姻超過40年，總是堅強面對人生困境，曾經到北部做手工，辛苦加班賺錢，不只負擔家計，也用於行善布施，夫妻倆育有三個孩子，經歷非常漫長的磨合期，張錦惠做慈濟，始終不退轉的這份心，深深影響另一半。

慈濟志工 康賢福：「我們還住台西的時候，(都去)東勢環保站，如果要去東勢，她都邀約我去環保站，慢慢久了，好像變成習慣了。」

不只是照顧惜福屋，她還經常到雲林聯絡處做福田，而且特別注重小細節。

慈濟志工 張錦惠：「當你把道場變成一個家的感覺，你會很有成就感，你會很想去把這個家照顧好。」

就是這麼堅定的信念，把道場當成第二個家，天天力行菩薩道。

