珍惜物命且為孩子圓夢 無貳良品二手商店讓愛轉動

無貳良品公益二手商店，其實想說的是一件很簡單的事——被珍惜，就有價值，不論是人，還是物品。

無貳公益福利協進會工作人員帶領著孩子，把社會大眾捐贈的物品，一件一件整理、清潔、分類、標價，讓真正有需要的人，可以親自走進店裡，選擇自己需要的東西。

這間二手商店取名為「無貳良品」，代表每一份善意、每一件物品、每一個人，都是獨一無二的良品，希望這些被珍惜的物品，能成為另一個人生活中的幫助。

社團法人臺灣無貳公益福利協進會長期陪伴身障青年，在服務過程中，聽見很多孩子的夢想——不想被照顧一輩子，而是希望有一天，自己也能像一般人一樣，在社會上工作。因此，協進會創辦了無貳良品公益二手商店，一方面讓孩子學習，另一方面也物盡其用，把環保落實在生活中。

社團法人臺灣無貳公益福利協進會執行長許秋霞表示，無貳良品公益二手商店，其實想說的是一件很簡單的事——被珍惜，就有價值，不論是人，還是物品。無貳良品是一間由身障青年共同參與經營的公益二手商店。「我們一直相信，很多被閒置的物品並不是沒有用，而是沒有被好好對待；很多人也是一樣，只是少了一個被看見、被信任的機會」。

廣告 廣告

許秋霞執行長和無貳公益福利協進會工作人員帶領著孩子，把社會大眾捐贈的物品，一件一件整理、清潔、分類、標價，讓真正有需要的個案可以親自走進店裡，選擇自己需要的東西，而不是只能被動地等待社工把物資送到家中。這個「選擇的過程」本身就是一種尊重，也是一種重新拿回生活主導權的練習。

許執行長談到，無貳協進會在服務過程中，聽見很多孩子都說過自己的夢想，就是不想被別人照顧一輩子，而是希望有一天，能像一般人一樣，在商店裡工作，站在櫃檯前，負責任的把事情做好。於是，無貳良品成立了，讓身障青年實際參與顧店、整理商品、接待客人，學習經營，這不只是一間店，更是一個讓他們被需要、被信任、被肯定的工作場域。

讓人很感動的是，在整理捐贈物的過程中發現，多數物品幾乎都是全新，或至少有八、九成新，能感受到捐贈者是真的把善意用心交給無貮協進會。也因為這樣，才把這間二手商店取名為「無貳良品」，代表每一份善意、每一件物品、每一個人，都是獨一無二的良品，希望這些被珍惜的物品，能成為另一個人生活中的幫助；而這些努力工作的身障青年，也能在這裡累積自信，看見自己的價值，讓愛被好好運用，讓希望持續循環，這就是無貳良品存在的意義，由於各方捐贈的物品真的品質很好，而且數量不少，因此，除了提供給個案選購之外，也讓一般社會大眾可以選購支持無貮協進會繼續照顧更多的孩子。

一位從選購幾乎變成無貮協進會志工的民眾表示，這家店是一個充滿愛的地方，只要一休假，她都會來這裡逛，每次來都有驚喜，她除了買東西之外，甚至會幫忙協會招呼客人，也會向同事介紹這家物品便宜又能助人的二手商店，架上擺的東西幾乎都是全新的，在購買的同時 也能響應環保愛地球，一舉數得。