珍惜生命中的那面“鏡子”／張士傑

張士傑

歷史中總有一些情誼，令人動容，也引人深思。唐太宗李世民與名臣魏征的故事，便是其中之一。

貞觀十七年，魏征去世。唐太宗悲痛不已，對身邊人說了一句流傳千古的話：“人以銅為鏡，可以正衣冠；以古為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失。魏征走了，我失去了一面鏡子啊！”

這番話情真意切。在魏征病重時，太宗曾帶著太子親去探望，當面許諾將衡山公主許配給魏征的兒子。魏征走後，太宗更是親自為他撰寫碑文，情誼之深，可見一斑。此時的魏征，是他眼中光可鑒人、毫無瑕疵的明鏡。

然而，這面“鏡子”後來卻被太宗親手摔碎了。

太子謀反案爆發，牽連出魏征曾舉薦的官員。又有人告發，說魏征曾私下將自己的諫言記錄交給史官，似有博取身後名的私心。猜忌的種子一旦種下，往日的一切忠誠都變了味道。太宗勃然變色，他推倒了親手為魏征題寫的墓碑，斷然取消了公主的婚約。

讀史至此，常讓人掩卷長歎。再明亮的鏡子，一旦被“不信任”的灰塵蒙蔽，便再也照不見真相。我們何嘗沒有過類似的經歷？

生活中，那些願意對我們直言相告、在我們得意時潑點冷水、在迷茫時給予提醒的摯友、家人或夥伴，就是我們寶貴的“人鏡”。他們的話或許不總是那麼動聽，卻最能照見我們看不見的盲點與不足。

可人心是微妙的。當信任充盈時，逆耳之言是苦口良藥；當信任動搖時，同樣的忠言卻可能被解讀為別有用心。我們有時也會像太宗一樣，因一時的情緒與猜疑，遷怒於那面如實反映問題的“鏡子”，甚至想將它棄之不顧。

魏征與太宗的故事，最可貴之處不在於最初的知遇，也不在於後來的猜忌，而在於最終的醒悟。

後來，太宗遠征高句麗失利，國力受損，疲憊歸來。他悵然若失，說出了那句充滿悔悟的話：“如果魏征還在，一定不會讓我有這次失敗的遠征！”直到碰了壁，走了彎路，他才在現實的教訓中，重新看清了那面鏡子的價值。於是他做了更難得的事：派人重新祭祀魏征，將被推倒的墓碑再次立起，好好安撫魏征的家人。這不是一次簡單的認錯，而是一個人對真理的回歸。他終於明白，鏡子碎了，看不清的是自己；把鏡子重新立起來，需要的是巨大的勇氣和自省。

歷史告訴我們：鏡子會蒙塵，也可能被摔碎。但只要我們有勇氣擦去灰塵，有智慧將破碎的鏡子重新立起，光明就依然能照亮前路。

請務必珍惜你身邊那些敢對你說真話的人。他們是我們生命中不可或缺的明鏡。即便偶有摩擦，甚至一時誤解，也請別輕易將這面鏡子打碎。

因為，那鏡中映照的，是我們最真實的自己。