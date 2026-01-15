珍惜陽光！ 下週冷氣團低溫恐探11°C！連日陰雨天氣來了

【記者黃泓哲／台北報導】近期西北太平洋上有熱帶性系統發展，引發不少民眾擔心是否會影響台灣天氣。氣象單位表示，綜合目前觀測資料與各國模式分析，這個系統即使後續增強為颱風，活動位置仍在遠海，路徑並未顯示有靠近台灣的趨勢。加上北方冷空氣持續南下，大氣環境不利於熱帶系統發展，強度與結構都可能受到抑制，短期內對台灣沒有直接威脅，民眾不必過度緊張。

從接下來一週天氣來看，台灣整體天氣型態仍算穩定。各地以多雲到晴為主，降雨機率偏低，僅迎風面地區在水氣稍多時，可能出現零星短暫雨。白天氣溫普遍回升，感受較為溫暖，但清晨與夜晚仍受輻射冷卻影響，早晚偏涼，日夜溫差明顯，屬於冬季逐步過渡到春季前的典型天氣型態，早出晚歸的民眾仍要注意保暖。

天氣真正出現變化，預計落在週末前後。隨著風向轉為偏東到東北風，迎風面的北部沿海、大台北山區、東半部及恆春半島，降雨機率將逐漸提高，但多半是局部、短暫的降雨型態，並非大範圍連續下雨。整體雨勢不強，對交通影響有限，不過安排戶外活動仍建議留意即時天氣資訊，備好雨具以防萬一。

至於下週的重點，則是新一波強冷空氣南下。氣象署指出，下週二起冷空氣明顯影響台灣，並持續到下週中後段，屬於典型的「冷平流」型態，代表整天氣溫都偏低。中部以北與東北部低溫有機會降到11至14°C，最冷時段落在下週三至下週四清晨。迎風面地區還可能出現濕冷天氣，民眾需提早做好防寒準備。

未來降雨趨勢。氣象署提供

未來溫度趨勢。氣象署提供

天氣提醒。氣象署提供

