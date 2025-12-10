珍惜「陽光出沒」！鄭明典曬「1圖」警：被雲包圍

生活中心／于士宸報導

今日（10）東北季風減弱，水氣逐漸減少，西半部晴到多雲，東半部雲量仍偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨。對此，前氣象局長鄭明典也在臉書粉專曬出「衛星雲圖」，表示目前台灣正被雲包圍，提醒民眾「這1事」。





東北季風減弱「陽光罕出沒」！鄭明典曬台灣上空「一片白」示警這天雨彈狂轟

台灣被雲包圍，鄭明典提醒明日水氣增多，有降雨機率。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





今日（10）東北季風減弱，水氣明顯減少，難得迎來陽光露臉；氣象署指出，東半部氣溫方面，低溫約18至20度，高溫可達24至25度；西半部因雲量偏少，夜間至清晨易出現輻射冷卻，低溫16至18度，白天高溫則可升至27至29度，日夜溫差明顯，提醒民眾早出晚歸記得增添衣物以防著涼。對此，前氣象局長鄭明典在臉書曬出一張衛星雲圖，只見圖中一層厚厚雲團壟罩台灣上空，顯示東北季風帶來大量水氣，北部及東半部地區雲量最為密集，未來數小時可能出現短暫陣雨或局部降雨。鄭明典指出，臺灣被雲包圍「今天陽光天，明天水氣增多，迎風面又會轉雨！」，提醒民眾把握晴朗天氣、好好利用今天的陽光。

今各地水氣減少，降雨趨緩。（示意圖／民視新聞資料照）

根據中央氣象署預報，今日（10）隨著東北季風減弱，風向轉為偏東至東南風，水氣也逐漸減少，西半部大致為晴到多雲，東半部雲量稍多，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多並有零星降雨機率，外出須攜帶雨具備用。





