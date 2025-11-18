珍愛按摩服務坊全新登場 蔣萬安市長力挺視障按摩

▲蔣萬安市長與所有參與活動來賓共同合影留念。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市政府「珍愛按摩服務坊」自民國91年10月設立以來，長期提供市府員工及洽公市民專業舒壓按摩服務，至今已深耕超過23年、累計服務人次突破26萬。此次服務坊遷移新址、重新打造更舒適溫馨的按摩空間，於今（18）日舉辦開幕活動，臺北市長蔣萬安親自出席剪綵，並且頒發感謝狀給三位在珍愛按摩服務坊服務超過23年的行政人員及按摩師，表達對視障按摩產業及視障朋友就業的高度重視與支持。

廣告 廣告

臺北市長蔣萬安致詞表示，臺北市政府長期致力於保障身心障礙者的就業權益，營造就業平權的友善環境，此次空間升級不只是硬體改善，更象徵市府在推動視障者就業、營造友善城市方面邁出重要一步，具體展現落實《身心障礙者權利公約》（CRPD）的決心。今天特別感謝視障按摩師的專業與努力，讓按摩服務坊成為市府推動友善職場的重要象徵，也彰顯市府長期投入視障朋友就業支持的成果。未來臺北市勞動局及各局處將持續精進，優化各項服務及對身心障礙朋友的照顧，包括提供多元化的就業輔導、專業訓練，並持續改善身心障礙朋友的工作環境與職場安全，打造一座更友善、宜居的城市。

勞動局長王秋冬表示，本次「珍愛按摩服務坊」遷移新址並重新打造舒適的按摩空間，不僅象徵服務品質的提升，也展現臺北市政府對視障按摩師就業機會及收入拓展的持續努力。這次透過市府跨局處的合作，特別感謝市政大樓公共事務管理中心提供這麼好的場地，也感謝市府單位如地政局的支持，由局裡提供經費讓同仁可以透過按摩來調適身心，不只是民間企業要注重員工職場健康，政府部門更是要做表率。未來將持續透過多元行銷活動，展現視障按摩的價值，讓社會大眾在舒壓同時，也能實際支持身心障礙勞工就業，創造雙贏局面。

多年來，珍愛按摩服務坊不僅是市政大樓內深受歡迎的紓壓據點，更是推廣視障按摩專業、支持視障朋友就業的重要平台。此次重新整修裝潢，除了讓按摩師能在更舒適的環境中迎接消費者，裝潢也以明亮色彩展現全新活力，同時推出可愛吉祥物「瑪莎」­──一隻小雞按摩師，名稱取自「Massage」的諧音，讓消費顧客更容易產生聯想及留下深刻的印象。

此次珍愛按摩服務坊以重新面貌再上線，同步發布優惠好康，有臺北市65歲長者免費體驗、來店禮及滿額禮贈送，希望回饋長期支持的市府員工與洽公民眾，更期待市府周邊社區住戶、商辦大樓員工及更多洽公市民前來體驗，讓更多人感受到視障按摩師的專業與用心。