珍愛生命 遠離中國電動車！挪威、丹麥出手調查安全漏洞

北歐多國近幾年引進許多中國製電動車作為公共巴士，但日前挪威的交通部門發現，在挪威營運的中國製「宇通」電動巴士，有資安漏洞的問題，可以遠距離操控巴士運作。現在丹麥也發現中國製電動公車有安全漏洞，開始出手調查。

據英國《衛報》、韓國《中央日報》等報導，挪威公共運輸業者Ruter在上月底發布一篇報告，指出使用宇通電動巴士，存在一些問題。報告指出，宇通製巴士附有遠端操控的功能，如此一來，巴士在運駛的過程中，很有可能遭到外界駭客入侵或操控。如果想避免此問題，可以移除公車的SIM卡，但這樣又會產生另一種問題，那就是公車會和其他系統失聯。

Ruter表示，計劃在未來的採購中，引入更嚴格的安全需求，因為新一代公車可能整合度更高，安全難度也必須更高。報導也提到，目前挪威共有1300輛電動巴士，其中有850輛都是宇通公司製作。

丹麥最大的公共交通業者Movia現在也發現這個問題，只要電動公車的軟體可以連上網，那電動公車就可以「遭到遠端操控停用」。Movia首席營運長加德（Jeppe Gaard）指出，雖然丹麥民防和緊急管理機構Samsik在回覆報告中稱，沒有發現任何電動巴士遭遠端操控停駛的具體案例，但報告警告這些中國製巴士，配備具有和網路連接的攝影機、感應器、GPS等子系統，這些子系統可能構成漏洞，並可能被進一步利用，來擾亂巴士的運作。

不過宇通汽車回應，他們嚴格遵守車輛營運所在地的法律，並將所有資料儲存於德國法蘭克福的亞馬遜AWS雲端，強調一切遵守法律，保證絕無資安風險。

除了資安問題，日本先前也傳出，日本電動車公司「EV Motors Japan」（EVMJ）大量使用中國製電動車零件與機具，並把這些「中國製、日本組裝」的電動車，廣泛應用在日本公共巴士上，包括大阪世博的接駁車，也是使用該廠的電動公車。但而後頻頻傳出問題，包括車子剎車失靈、方向盤無法操控等，甚至因此發生車禍，另外還有重要安全零件斷裂或脫落、車門關不起來、車頂漏水等誇張事故。



