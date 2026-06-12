珍珠串計畫調度供水達5.2億噸 梅雨挹注穩定水情強化防汛整備

經濟部日昨於行政院院會由水利署署長林元鵬進行「供水情勢及梅雨影響」報告，適逢時序進入梅雨季，面對氣候變遷及後續颱風降雨的不確定性，經濟部表示，今年梅雨雖較歷年平均偏晚，但透過近年持續推動的「珍珠串計畫」，全臺跨區調度總量已達5.2億噸，有效減輕各區水庫供水壓力。近期鋒面降雨已為全臺水庫帶來約3.9億噸水量挹注，紓緩南部地區供水壓力。面對汛期來臨，經濟部將持續秉持「一手抗旱、一手防汛」原則，全力守護民眾生命財產安全及穩定供水環境。

經濟部指出，近年持續推動的「珍珠串計畫」已成為穩定供水的重要基礎設施。今年以來全臺跨區調度總量已達5.2億噸，其中包括北部板二計畫、桃竹幹管，中部鯉魚潭支援苗栗及雲彰支援嘉義，以及南部曾文水庫支援南化、高雄清水北送臺南與曾文、烏山頭水庫支援嘉義等調度措施，充分展現區域聯通管網「水多支援水少」的調度效益。目前珍珠串計畫十六條管線已完成十條，其餘六條工程持續推動中，未來完成後將進一步提升全臺水資源調度彈性與供水韌性。

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經濟部表示，今年冬雨偏少且梅雨偏晚，在本波梅雨來臨前，全臺主要水庫集水區降雨量僅約歷年同期五至七成。為因應水情挑戰，自去年六月起即超前部署，透過跨區調度、水庫出水總量管制、農業加強灌溉管理、產業自主節水及多元水源運用等措施，累計節水效益已達十一億噸。其中南部地區透過曾文南化聯通管串聯曾文、烏山頭及南化水庫聯合運用，於去年豐水期間即利用甲仙堰川流水反向輸送約一千三百萬噸至烏山頭水庫蓄存，再於今年枯水期間自曾文水庫調度約二千萬噸水量支援南化淨水場供水，並運用高雄清水北送臺南約二千五百萬噸，有效減輕南化水庫供水壓力，大幅提升區域水源調度效益，順利支應民生用水及農業一期作供灌需求。

此外，本週受滯留鋒面及西南氣流影響，經濟部已於六月八日成立應變小組，並與地方政府保持密切聯繫。經濟部強調，目前全臺公共用水可穩定供應至九月底並保有約一個月安全蓄水量，農業一期作亦已陸續完成供灌。面對未來一季預估降雨正常至偏少及颱風路徑不確定等挑戰，政府將持續秉持「一手抗旱、一手防汛」原則，密切掌握天氣及水情變化，滾動檢討各項應變措施，強化中央與地方協力合作，全力守護民眾生命財產安全及穩定供水環境。