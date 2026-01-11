珍珠奶茶喝出陰影！店員辯蟑螂卵是蕎麥「當場捏爆噴汁」 大茗勒令停業

大茗一中店爆顧客喝到蟑螂軟。取自大茗本位製茶堂臉書



以酪梨奶蓋打響名號的連鎖手搖飲「大茗」被顧客指控，到台中一中分店消費，沒想到飲料中喝到疑似蟑螂卵鞘的異物，向店員反應卻被凹是「蕎麥」，不僅如此店員還當場捏爆，有液體噴出。對此，大茗總部發表聲明致歉，承認疏失且該店面即日起停業清消，檢討原料與作也環境並配合相關單位調查。

珍珠奶茶咬到異物 上網一查心裡有陰影

網友10日在社群Threads發文表示，到大茗一中店買珍珠奶茶，喝到一半咬到一顆異物，他吐出來檢查竟發現是一個紅褐色、長方形且有紋路，邊緣甚至有些鋸齒狀，上網一查發現與蟑螂卵鞘十分相似，他先打電話回購買的分店告知狀況，也帶著飲料和異物返回店裡，而店員堅持那是「蕎麥」，更當著他的面把那異物捏爆，噴出液體還差點噴到他。

廣告 廣告

這名網友表示，蕎麥應該是實心的種子，捏碎應該是粉狀，不太可能會爆漿，雖然店家提出退費和再做一杯飲料補償，但他心裡已有陰影不敢再喝了，選通報政府1999。

事件經過與相關照片曝光後，網友們相當崩潰，「100%是蟑螂卵」、「看起來很像蟑螂蛋⋯小時候看過一堆印象深刻」、「當場捏爆就是毀滅證據，那是蟑螂卵沒錯」、「蕎麥才不長這樣」，也有在飲料店工作的網友說，「蕎麥茶容易被蟲或老鼠污染，我們店都會檢查確保安全」，還有人氣憤道「應該叫他當場吞下去就不追究，反正是蕎麥啊」。

大茗道歉 勒令停業清消

對於網友的經驗，大茗今日迅速發布道歉聲明，表示已連繫當事人致上最真摯的歉意，並立即勒令一中店停業，進行環境清消，全面檢視原料、儲放與作業空間，後續配合相關單位查驗。

大茗強調，食品安全與顧客信任一直是公司最重視的核心價值，對於此次事件造成各界的疑慮深感抱歉並且全面檢討流程，也將以行動負責。

大茗道歉聲明全文

親愛的消費者您好針對一中店於1月10日晚間發生之「飲品異物」情事，造成您的不適與困擾，大茗總公司在此向您及關心此事件的朋友們致上最誠摯的歉意，並立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。經初步了解，該門市處置失宜，與大茗一向要求的顧客尊重與食品安全原則不符。大茗總公司已立即勒令台中一中店於1月11日起停業，全區進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境。食品安全與顧客信任一直是大茗最重視的核心價值，對於此次事件造成各界的疑慮，我們深感抱歉並且全面檢討流程，也將以行動負責。感謝您的督導與指教，我們會更加審慎，全心專注維護每位顧客對大茗的期待與喜愛。

大茗本位製茶堂 敬上

更多太報報導

好市多要漲會員費！比韓國貴560元 網自嘲：台灣盤子多

「全台最難訂Buffet 」驚傳甜點吃到碎玻璃 業者致歉：全面更換器皿

今年首颱恐成形！ 專家：未曾發生1月颱侵台