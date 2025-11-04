珍珠奶茶很傷身？美民團點名「貢茶與功夫茶」，質疑為何粉圓驗出致癌重金屬殘存
一份最新報告揭露，一種深受年輕美國人喜愛、94%年輕族群都愛喝的飲品，其中某種成份，被驗出含有令人擔憂的鉛含量，也讓兩家在美國著名的連鎖品牌，因此被民間團體點名。
根據福斯新聞與《每日郵報》報導，美國非盈利組織《消費者報告》（Consumer Reports）近日公布一項、針對珍珠奶茶成份的最新調查結果，顯示部分飲品中很可能含有、令人擔憂的鉛或多種重金屬元素含量。
A recent report found lead in boba tea drinks from two chains with locations in the Bay Area. But does that mean you need to put down the wide-mouth straw? https://t.co/bmNg9jWQPw
— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) October 19, 2025
消費者報告對美國兩大主要連鎖茶飲品牌：貢茶（Gong Cha）和功夫茶（Kung Fu Tea）進行抽驗，同時也對Trader Joe's和WuFuYuan販售的包裝波霸產品，一併進行檢驗。報告指出，樣本都檢測是否有4種重金屬殘留：砷（arsenic）、鎘（cadmium）、鉛（lead）和汞（mercury）。
研究顯示，所有樣本中砷、鎘、汞的含量，均未達危害健康程度；但鉛的含量卻相對較高。研究人員還提到，鉛元素在珍珠與茶液中都有被檢出，但因為樣本數仍不算多，目前「難以判定」液體部分的鉛元素來源。
由於美國聯邦政府對食物中的鉛含量，並沒有太多規定，消費者報告（CR）使用加州 65 號提案，對鉛的限制（每天0.5微克）設下關注標準，對市場食品進行嚴格把關。
各品牌「波霸」產品鉛含量比例：
五福圓（WuFuYuan）木薯粉圓：達關注標準 29%
功夫茶（Kung Fu Tea）奶茶波霸：63%
貢茶（Gong Cha）珍珠奶茶：70%
Trader Joe’s 即溶波霸組（Instant Boba Kit）：83%
珍珠奶茶起源於台灣，近年在美國各地迅速擴張。市面上也有販售家庭沖泡套組及罐裝產品。根據美國媒體的解釋，珍珠奶茶是由茶（可自由選擇茶種）、牛奶或奶精、甜味劑、香料及放在杯底的木薯粉圓（Tapioca Pearls）或果凍狀「波霸」（Boba）組成。
而這種被稱為波霸的珍珠粉圓，其主要原料為木薯，木薯取自根莖植物「樹薯」（Cassava），根據美國農業部（USDA）資料統計，這類農產品可能含有相當高的鉛含量。然而一旦暴露在鉛濃度偏高下，成人健康很容易受傷害，每年約有25萬人因此誘發心血管疾病死亡。
美國食品藥物管理局（FDA）也指出，即使是低度的鉛暴露，也會導致嚴重的健康問題，尤其是發生在兒童和胎兒身上，沒有所謂的「安全」標準。衛生專家指出，成人長時間接觸鉛，會導致高血壓、腎臟損傷、增加患癌風險、降低生育能力和神經系統等諸多問題。
雖然現代生活很難不接觸到鉛元素，但專家們仍提醒，「微量暴露雖不會立即發生危險，但長期下來可能造成健康問題。因此，人們應盡量減少已知的鉛暴露來源。」
即使你完全不相信報告內，提及的珍珠粉圓存在鉛元素殘留，但在專家們依然希望你少喝珍奶，因為一般市售珍珠奶茶的含糖量與總熱量偏高，根據內容物配料不同，有些飲品每份熱量甚至高達1000大卡。
企業回應
面對被《消費者報告》點名，連鎖超市Trader Joe’s第一時間表示，該公司已經停售、報告提及的即溶波霸組產品。WuFuYuan母公司則回應，「我們非常重視產品安全，貴團體告知、促使我們進一步強化品質管制。」
至於兩大茶飲品牌，貢茶（Gong Cha）向福斯新聞表示，他們對原料品質與誠信極為重視，「長時間以來為維持高標準，都對供應商進行嚴格獨立測試。波霸原料為木薯，屬根莖作物，自然可能從土壤與水中吸收微量鉛。我們持續監測，確保含量遠低於美國食品藥物管理局（FDA）指引上限。」
貢茶同時也強調，公司內部也會自行進行獨立檢驗所有原料，「目前並未發現不良的結果。」
珍奶如今還深受美國年輕世代喜愛，根據市場研究公司IbisWorld的統計，2024 年全美共有6635家珍珠奶茶店，預計到2028年、這個數字將可能翻倍成長。
