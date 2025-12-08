「珍珠港事變」84週年！美日大國「今昔對比」曝光

國際中心／李明融報導

今天（8日）是1941年珍珠港事變84週年。這場由日本軍國主義發動的突襲，是20世紀上半葉美國對抗日本帝國擴張野心的最終爆發點。當時，美國因反對日本在亞洲的侵略行徑，採取了石油禁運等制裁手段，迫使雙方走向戰爭，美日成為血腥的死敵。然而，在84年之後，高市早苗「台灣有事」言論引發中共政府強烈反彈，美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）也向媒體指出，川普及其團隊「會全力支持」（透過大使向媒體指出）高市早苗，兩國之間的焦點已明確轉向，共同應對的最大挑戰，正是中國共產黨領導下的中國在軍事、科技與經濟領域的全面崛起。

廣告 廣告





「珍珠港事變」警鐘長鳴84年！美日大國「生死仇敵到盟友握手」今昔對比曝光

「珍珠港事變」讓美國和日本之間的關係出現轉折，並在《美日安保條約》誕生後重新修補裂痕。（圖／美聯社影像）

美日關係的和解與結盟，是在20世紀中葉的地緣政治背景下加速完成的。二戰結束後，美國雖然主導了日本的戰後重建與民主化，但隨著冷戰爆發，特別是中國赤化和韓戰的爆發，美國迅速將日本定位為圍堵共產主義在亞洲擴張的前沿基地。《美日安保條約》就此誕生，日本解除武裝，由美國提供安全保護。這段聯盟初期主要是為了制衡蘇聯，但隨著時代演進，美日同盟的戰略意涵被不斷深化。





「珍珠港事變」警鐘長鳴84年！美日大國「生死仇敵到盟友握手」今昔對比曝光

高市早苗（左）與川普（右）達成的「新黃金時代」協議，內容緊扣對抗北京帶來的挑戰。（圖／美聯社影像）

在2025年10月的會晤中，高市早苗與川普達成的「新黃金時代」協議，內容緊扣對抗北京帶來的挑戰。雙方不僅承諾強化印太地區的威懾能力，更簽署了確保稀土和關鍵礦產供應鏈安全的框架協議，目的就是減少對中國的戰略依賴。川普對高市增加國防開支的計畫表示支持，凸顯了兩國在維護區域秩序上的高度共識。美日從當年的帝國對抗，到今天聯手建立印太戰略防線，共同制衡一個新興的威權大國，這段84年的歷史，充分證明了在國際政治中，盟友與敵人的身份可以因為共同的戰略利益與價值觀（民主對抗威權）而發生徹底的轉變。

原文出處：「珍珠港事變」警鐘長鳴84年！美日大國「生死仇敵到盟友握手」今昔對比曝光

更多民視新聞報導

為規避「一禁令」！母親用「巨石砸女兒肚」釀悲劇

3米巨蟒野放過程突「吐出四腳獸」！驚悚畫面曝光

柬埔寨驚喜開放「對中免簽」！中國人嚇壞：誰愛去誰去

