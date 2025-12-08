「珍珠港事變」84週年 首度無倖存者出席

記者丘學陞／綜合報導

美國《星條旗報》8日報導，珍珠港國家紀念館7日舉行紀念儀式，緬懷84年前造成超過2400人死亡的「珍珠港事變」，而今年是首度沒有當年倖存者出席。

報導說，儀式在當地時間上午7時55分（臺灣時間8日凌晨1時55分）展開，紀念84年前日軍攻擊開始的時刻。以往都有「珍珠港事變」倖存者到場緬懷陣亡同袍，但由於倖存者多已接近百歲，去年曾到場的史蒂文斯已於今年3月以102歲高齡辭世；另一位105歲的沙布原預計出席，但因健康問題臨時取消。

廣告 廣告

珍珠港倖存者子女協會加州分會主席法利說，目前已知僅剩12位「珍珠港事變」倖存者仍在世。不過，現場仍有6名二戰老兵、現役美軍、民眾等約3000人到場，共同銘記和平的可貴。

今年「珍珠港事變」紀念儀式，首度沒有當年倖存者參與，但仍有多名二戰老兵出席。（達志影像／美聯社）