珍稀高雄山茶評鑑再創新高 陳其邁力推「山茶是最珍貴伴手禮」
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄山茶魅力升級！「2025高雄山茶評鑑成果展」今（8）日首度走出山林，移師駁二藝術特區登場，以創新展演方式，向市民與國際展現高雄山茶的獨特風味。市長陳其邁出席頒獎並推薦高雄好茶，強調高雄山茶珍稀、低咖啡因又香醇，是市府招待外賓的頂級伴手禮，邀請市民一定要品嚐、用行動支持在地茶農。
▲今年活動以「與茶為伴、與香共守」為題，陳其邁參與第四屆山茶封存儀式，以行動推廣高雄山茶產業。
▲大合影
今年活動以「與茶為伴、與香共守」為主題，象徵茶農一生守護山茶、傳承技藝與風土。本屆評鑑吸引25位茶農、51支茶品參賽，再創新高，品項涵蓋青茶、紅茶與備受矚目的「台灣橙茶」。高雄山茶近年成績亮眼，不僅「六龜橙茶」與帕莎蒂娜合作甜點「紅茶金桔費南雪」勇奪2025 ITI三星，山茶香氛也前進日、法展出，展現高雄茶產業跨界能量與國際化潛力。
▲現場舉辦多達30席的茶席品茗體驗，其中包含從六龜新發遠道而來的「小小茶藝師」，透過說茶與泡茶，帶給茶友們獨特的茶席體驗。
活動現場規劃 30 席品茗茶席，包含六龜新發國小「小小茶藝師」登場，以說茶、泡茶展現茶文化教育成果；另有山茶冰淇淋、山茶茶葉蛋、DIY手作等體驗及獲獎茶農展售區，讓民眾一次感受來自產地的新鮮茶香。
農業局表示，高雄山茶以珍稀、原生、純淨環境及精湛製茶工藝著稱，榮獲 ITI、AVPA、日本綠茶大獎等多項國際肯定，已成為最具代表性的高雄農特品牌之一。在茶改場協助下，以山茶製作的橙茶風味濃厚圓潤、深受市場喜愛。
市府將持續整合產官學能量，強化品牌、推動體驗旅遊與永續茶區發展，目標打造「台灣第七茶區」，讓高雄山茶走向全國、躍升國際舞台。（圖╱高市府農業局提供）
