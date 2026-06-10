珍藏西瓜種子達37年！ 《阿嘉莎的四季》帶觀眾進入她的豐饒世界

阿嘉莎保存著來自母親、珍藏長達37年的西瓜種子持續種植。 （佳映娛樂提供）

《阿嘉莎的四季》由全女性團隊耗時六年，記錄高齡90歲的主人翁在沒有汽車、手機和自來水的鄉間農場裡打造一個豐盛的世界，帶領觀眾在混亂生活中放慢腳步，感受這場跨越四季的生命之詩，獲Hot Docs最佳加拿大紀錄長片獎。

本片導演艾蜜莉阿特金斯（Amalie Atkins）是一位以結合類比膠片、表演與紡織藝術的當代藝術家。她將獨特的美學注入長片處女作《阿嘉莎的四季》，打破傳統紀錄片沉悶的肖像架構，以繽紛色彩、拼貼剪輯與節奏感強烈的聲音設計，將平凡農事化為一場感官體驗。

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影片主人翁是90歲的阿嘉莎，談起拍攝契機，身為阿嘉莎姪女的艾蜜莉透露，父母相繼過世後，她渴望重新連結源自烏克蘭的母系歷史。當她踏上阿嘉莎那座自 1950 年代起未曾改變的農舍，便被屋內鮮豔的色彩與日常儀式深深震撼，更意識到姑姑腦海中承載著珍貴的生活哲學，「隨著她這一代人逐漸離世，這些智慧正快速流失，我想好好保存下來。」

團隊耗時六年跟隨阿嘉莎，記錄她從 86 歲到 90 歲的生命歲月。（佳映娛樂提供）

艾蜜莉集結全女性攝製團隊，耗時六年，跟隨阿嘉莎度過春夏秋冬，記錄後者從 86 歲到 90 歲的生命歲月。她們使用16釐米底片、Bolex發條式相機與ArriSR2相機拍攝，保留溫暖粗獷的顆粒質感，讓鮮紅草莓、粉色西瓜與農舍內充滿年代感的物件顯得格外迷人，完美呼應阿嘉莎世界特有的手工質感。

片中令人動容的細節之一，莫過於阿嘉莎對傳承的堅持。她保存著來自母親、珍藏長達37年的西瓜種子持續種植。她在辣根罐上貼著「1975」、在鵝油容器寫著「來自母親的上等鵝油 1982」。對出生於經濟大蕭條時期的阿嘉莎而言，任何東西都不該被浪費。破損的鞋子用膠水黏合、漏水的桶子與煙囪用膠帶固定，甚至連送給家人的餅乾也用舊面紙盒仔細黏好。每件物品都承載著家族情感，映照出逐漸被現代人遺忘的生活智慧。

阿嘉莎的幽默與坦率同樣深受觀眾喜愛。終身未婚的她，對著鏡頭大方分享約會史，笑稱自己從不孤單，因為「總事有事可做」。無論是照顧菜園、縫製棉被或招待朋友，她總能從日常裡找到快樂。阿嘉莎面對鏡頭毫無畏懼，導演說：「她根本是獨白女王！自己對著鏡頭滔滔不絕。出席影展一點都不會害羞，很敢講、有主見、喜歡認識新朋友，非常享受這一切。」《阿嘉莎的四季》將於本週五（12日）在台上映。

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