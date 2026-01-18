民視新聞／綜合報導

許多遊客到泰國旅遊的時候，都會朝聖當地的美功鐵道，看著攤販們，緊貼鐵路做生意，火車來的時候就將路讓開，不過其實在屏東早期也有這樣的場景，雖然在民國86年停駛，不過當時文史工作者邱才彥與台影公司，特別拍攝了一部紀錄片，將這歷史的景象保留下來。

遊客到泰國旅遊，常常都會朝聖美功鐵道市集，當地的攤販緊貼著鐵軌做生意，等到火車開過來時，大家就讓出空間給火車通過，不過你知道嗎？其實在屏東也曾經有這樣的景象出現過。

廣告 廣告

透過紀錄片來看約30年前的屏東北區市場，當火車開過來的時候，周邊攤販就將陽傘、攤車等等的物品往內收，火車通過之後，再緩緩推出去，身穿運動外套，推著攤車賣鹹粿的楊小姐，時隔多年，她仍在同一個地點繼續工作。

市場攤販 楊小姐：「這個、這個！有個圓桶子這個，這個我，這個、這個！」

珍貴影像！ 30年前屏東鐵道市場「讓路」 火車來了收攤位

市場攤販 楊小姐：「台糖的甘蔗車在跑，如果來，有人吹笛子，我就趕快跑，推去那裡。」

身穿藍色上衣的魚販張先生，那時候就帶著兒子一起在市場工作，多年過去，當時身穿吊帶褲的小朋友，現在已經長大成人，跟隨爸爸的腳步在市場賣魚。

珍貴影像！ 30年前屏東鐵道市場「讓路」 火車來了收攤位

魚販 張先生：「我那時候還小吧，好像國小二年級而已吧。火車來的時候，我們就要趕快，它會叭，就趕快把攤位推走。」

珍貴影像！ 30年前屏東鐵道市場「讓路」 火車來了收攤位

文史工作者邱才彥與台影公司，在台糖屏東廠關廠前，特別拍攝了這部紀錄片，雖然不捨，也要把當年的奇特景象保留下來。

文史工作者 邱才彥：「我小朋友是很喜歡那個五分車，看到五分車就要跑出去追，在停駛兩、三年前，就開始做紀錄，到真正停駛，民國86年那一年，那我就真的開始沿線，比較地毯式的這樣做紀錄。」

實際看看現在市場的路面，還有一些殘留下來的鐵軌痕跡，雖然現在已經沒有火車載著甘蔗從這裡經過，但過往的歷史回憶，將長存在當地人的心中。

珍貴影像！ 30年前屏東鐵道市場「讓路」 火車來了收攤位

原文出處：珍貴影像！ 30年前屏東鐵道市場「讓路」 火車來了收攤位

更多民視新聞報導

旅美藝術家吳燕如義賣個展 所得捐屏基智能醫療大樓

墾丁觀光人次雪崩下滑? 屏縣府:未納入新景點 數據失真

屏東宮廟過年辦"免費擲筊賽" 連擲20聖筊"有望抱走300萬"

