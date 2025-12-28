珍貴紀錄片! 30年前屏東鐵道市場 火車來了收攤位
南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導
許多遊客到泰國旅遊的時候，都會朝聖當地的美功鐵道，看著攤販們緊貼鐵路做生意，火車來的時候就將路讓開，不過其實在屏東早期也有這樣的場景，雖然在民國86年停駛，不過當時文史工作者邱才彥與台影公司特別拍攝了一部紀錄片，將這歷史的景象保留下來。
屏東以前的北區市場會有火車通過，攤販會讓出鐵軌的空間等待。（圖／邱才彥提供）遊客到泰國旅遊，常常都會朝聖美功鐵道市集，當地的攤販緊貼著鐵軌做生意，等到火車開過來時，大家就讓出空間給火車通過，不過你知道嗎，其實在屏東也曾經有這樣的景象出現過。透過紀錄片來看約30年前的屏東北區市場，當火車開過來的時候，周邊攤販就將陽傘、攤車等等的物品往內收，火車通過之後，再緩緩推出去，身穿運動外套，推著攤車賣鹹粿的楊小姐，時隔多年，她仍在同一個地點繼續工作。市場攤販楊小姐：「喔這個這個，有一個圓桶子這個這我這個這個，台糖的甘蔗車在跑，如果來有人吹笛子我就趕快推跑去那裡。」身穿藍色上衣的魚販張先生，那時候就帶著兒子一起在市場工作，多年過去，當時身穿吊帶褲的小朋友，現在已經長大成人，跟隨爸爸的腳步在市場賣魚。魚販張先生：「我那時候還小吧，好像國小二年級而已吧，火車來的時候我們就要趕快包一包，就趕快把攤位推走啊。」
現在雖然沒有火車經過，但目前市場地面上還有鐵軌殘留痕跡。（圖／民視新聞）文史工作者邱才彥與台影公司，在台糖屏東廠關廠前，特別拍攝了這部紀錄片，雖然不捨，也要把當年的奇特景象保留下來。文史工作者邱才彥：「我小朋友是很喜歡那個五分車，看到五分車就要跑出去追，在停駛兩三年前，就開始做紀錄，到真正停駛民國86年那一年，那我就真的開始沿線比較地毯式的這樣做紀錄。」實際看看現在市場的路面，還有一些殘留下來的鐵軌痕跡，雖然現在已經沒有火車載著甘蔗從這裡經過，但過往的歷史回憶，將長存在當地人的心中。
原文出處：珍貴紀錄片! 30年前屏東鐵道市場 火車來了收攤位
