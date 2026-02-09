珍貴郵政文獻！總長王老虎領回300元匯票／張傳武

張傳武

我一友人，主動讓藏一極富歷史價值的郵政文獻，此匯票聲請展期兌付，開票日為民48年 2月23日，因涉訴訟，後由高雄地方法院判決，聯勤總部撫卹處領回，發還李小康，此匯票由李小康具名，匯給時任參謀總長空軍一級上將王叔銘（任期46年 7月 1 日 ~ 48年 6 月30日），展付日期49年 4 月28日提出，金額為新台幣 300 元，當時的 300元，應是一位少校 一月有餘的薪俸（我父親46年 7 月結婚，當時他少校月俸 220元），可以窺知當時國家處境之艱困，軍人待遇之微薄，縱是位高權重的總長 ，300 元對他家庭生活，亦是不可或缺的經濟來源。

王叔銘，黃埔一期，後轉習空軍，時人稱其王老虎，有老虎總司令之譽（41年 3 月14日 ~ 46年 6 月 30日，擔任第二任空軍總司令），這些在民國歷史、黃埔校史響叮噹的人物，雖已走入歷史長河，但在那個風雲際會的年代，他們都曾風起雲湧的與時代同呼吸、共脈動，睹物思情，他們留下的任何一鱗半爪，都是歷史彌足珍貴的史料；反映風土人情、國計民生，印照中華民國政府播遷台灣，走過的艱辛歲月—全民勤儉建國、三軍勤儉建軍！

歷史與人物連結，歷史與風華同在，歷史永遠留痕那些為國家付出心血奉獻的人，王叔銘總長任內，台海發生震驚中外的 823 炮戰，幸賴蔣公與總長的指揮得宜，金馬方能轉危為安，如今台灣得享數十年安定富足，全民應深記無數先賢前輩的犠牲奉獻才得有今日。（照片作者提供）