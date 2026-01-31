即時中心／顏一軒報導

資深媒體人王瑞德昨（30）日在社群平台爆料，某位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，一問之下才得知，對方竟然中了今彩539頭獎800萬的獎金，扣稅後可實領640萬。





台彩昨晚開出的今彩539獎號為16、17、29、30、36，頭獎一注獨得，由台北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」所開出。

王瑞德透過臉書（Facebook）發文感嘆，「像我們這種腳踏實地的人，只能小小作作夢，那天有個台北市議員突然請我喝珍奶，原來他不小心中了今彩539頭獎，800萬扣稅後實領640萬，他說本來還怕今（2026）年（的選舉）不好募款」。

廣告 廣告

對此，網友紛紛留言熱議，「申報的時候應該就知道是誰了吧」、「台灣味的飲料」、「感謝老天爺」、「太幸運了！」、「這根本是炫耀」、「真厲害餒」。







原文出處：快新聞／「珍」的不簡單！王瑞德突被請飲料 一問才知議員爽中八百萬

更多民視新聞報導

高雄第4棒！賴瑞隆初選前夕3區車掃 暖喊「上工即工作」盼港都更好

伊朗會成委內瑞拉2.0？王瑞德推估川普將「先做1事」！

黃國昌快卸任且有案在身！王瑞德拋出「1質疑」喊：敬請期待！

