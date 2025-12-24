珠寶商退休做環保 惜福之手點落葉成黃金

72歲「杜憲聰」曾經營珠寶買賣，年輕時只顧著賺錢，認同上人提倡環保，退休後加入環保回收，已8年，現在他還負責環保站園藝美化，將落葉回收後製成堆肥，不論是落葉或是回收物善加利用，就如同珠寶般有了閃耀的全新價值。

每天一到橋頭環保教育站，總默默打掃落葉、整理雜草，72歲杜憲聰會來當志工全因認同上人理念。

環保志工 杜憲聰：「證嚴法師提倡愛心 提倡慈悲，還有更重要的 提倡環保，把很多很小的事情，去把它做得對人類有益。」

廣告 廣告

慈濟志工 洪蓮香：「自從他來我們環保站，整理我們這些花園，整理得乾乾淨淨，讓我們來看到心情很好。」

慈濟志工 高麗珠：「他不怕辛苦耶 彎著腰 ，把那些我們平常沒有在清理的，一些雜草 樹葉，他來了以後 都把它清得很乾淨。」

年輕時的杜憲聰開珠寶行，整天顧店忙事業，退休後他決心跟隨志工做環保，於是來到慈濟環保站整理花園，將落葉回收進行自然堆肥，讓落葉也能發揮全新價值。

環保志工 杜憲聰：「這些如果送進焚燒爐 是一種浪費，第二點 它可以滋潤大地，而且它可以保護(大地)不長雜草。」

環保志工 杜憲聰：「汙穢跟乾淨是一種認知的問題，落葉也好 或是雜亂也好，在我心中是很寶貴的東西，它就如同黃金一般地閃耀。」

掉落地面的落葉 對於杜憲聰來說如同珠寶一樣珍貴，投入環保回收以來，生活日日變得充實又自在。

更多 大愛新聞 報導：

實業家帶動員工 行善布施利益人群

眼皮鬆弛影響視線 不是老人的專利

