珠海-山海交融展現獨特魅力

港珠澳大橋是世界最長跨海大橋，在落日餘暉中如夢似幻。

珠海，這座位於粵港澳大灣區核心的濱海城市，憑藉得天獨厚的地理優勢與深厚人文底蘊，正迅速躍升為國內外旅人心中的「浪漫首選」，依山傍海、島嶼縱橫，加之完善的城市建設與文化設施，珠海以其獨特的魅力吸引著來自世界的遊客。

港珠澳大橋作為世界最長跨海大橋之一，港珠澳大橋不僅是交通工程的奇蹟，更成為旅遊新地標，從「如意」造型的珠海口岸到寓意一帆風順的九洲橋，再到象徵生態和諧的江海橋，每一站皆融合藝術與科技，尤其位於橋端的藍海豚島，集展覽、觀景與休閒於一體，成為旅客打卡熱點。

長達28公里的情侶路以海岸為軸，串聯九大灣區，構築濱海風情畫卷，海天驛站、香山雲道、珠海大劇院至香爐灣沙灘，每一步都展現珠海的詩意與開放，野狸島上的日月貝劇院夜景絢麗，成為攝影與觀演熱點，搭配景山索道與滑道，遊客可立體感受城市山海交融之美。

↑坐落橫琴的長隆國際海洋度假區以世界級水族設施與創意造景，成為粵港澳熱門親子旅遊地標。

主題樂園吸引親子共遊

橫琴長隆國際海洋度假區匯聚海洋王國、馬戲城及多家主題酒店，成為全年齡層皆宜的度假勝地，海洋王國內珍稀海洋生物、水上遊樂與大型表演吸引大量親子客群，已連年躋身全球主題樂園前列。

珠海太空中心以航展為契機打造的科技與夢想展館，自開幕以來人氣爆棚，館內展示長征火箭、空間站模擬艙等高科技成果，並設有互動體驗與航天文化教育課程，成為青少年與親子遊的熱門據點。

珠海以百島風光聞名，桂山島與東澳島近年成為海島旅遊雙星，桂山島以文天祥廣場與水上運動中心見長，東澳島則擁有鑽石沙灘與清代遺址等自然與人文資源，提供多樣化度假體驗。

梅溪牌坊景區作為全國重點文保單位，梅溪牌坊與陳芳家宅見證清代華僑歷史，其融合中西建築風格的宅邸與石雕藝術，成為華人遊客尋根的重要地點，也為珠海文化旅遊注入厚重歷史感。

建在海島上的珠海大劇院以「日月貝」造型聞名，吸引海內外無數遊客前來造訪。

斗門區推動農文旅融合發展，黃楊山、接霞莊、御溫泉等景點成為生態旅遊亮點，四季採摘、非遺表演與水上婚嫁活動讓遊客樂而忘返，成功打造具有地域特色的鄉村休閒品牌。

唐家歷史文化街區保存清代街巷格局與嶺南中西合璧建築，名人故居與非遺技藝共融，街區常態舉辦民俗活動與展演，並設立文創基地與教育展館，吸引大量文化體驗型遊客。

珠海金灣藝術中心落成後，補齊西部藝文設施短板，逾百場演出吸引藝術愛好者；而列入非遺的三灶鶴舞亦通過展演與保護館常設展示，向遊客呈現珠海民俗風采。

四川江油 神遊詩仙傳奇

走訪李白故里感受千年詩意

李白碑林內將詩仙的詩文刻在石上，甚是壯觀。(記者張翔攝)

四川江油不僅山川秀麗、人文底蘊深厚，更是唐代偉大詩人李白的故鄉，懷著對詩仙的崇敬與好奇，踏上尋訪李白故里的旅程，走進他的舊居、碑林，試圖在這片土地上尋找詩人的足跡，感受千年前的詩意風華。

來到李白故里，映入眼簾的是一片古色古香的建築群，青磚黛瓦、飛檐翹角，與周圍的青山綠水相映成趣，仿佛時光在此停滯，這裡是李白幼年生活的地方，也是他早期詩歌靈感的起源地。站在院落之中，閉上眼睛，彷彿能聽見少年李白吟詩的聲音，能想像他在這裡讀書寫詩、暢談壯志的畫面。

李白碑林是後人為紀念李白所建，蒐集了歷代文人雅士題寫的詩文碑刻，園內石碑林立，字字珠璣，彷彿在講述詩仙的輝煌與傳奇。在「蜀道之難，難於上青天」的石碑前，感嘆它的氣勢磅(石薄)令人震撼。碑林內還有許多描繪李白生平的石刻畫像，從少年求學、壯年漫遊，到晚年孤獨歸隱，無不展現出詩人瀟灑豪放卻又飄零落寞的人生，置身其中，歷史與詩意交織，讓人沉浸在對李白的無限遐想之中。

李白塑像高舉酒杯豪氣萬千，頗有古來聖賢皆寂寞，惟有飲者留其名之風。(記者張翔攝)

江油不僅是李白的出生地，更是他精神世界的起點，這片土地的山水、風土人情，塑造了詩人的浪漫與豪情。他曾在此策馬揮毫，夢想仗劍走天涯，最終以詩入仕，留下無數千古絕句，人生如夢，李白雖然曾官拜翰林，卻終究未能施展抱負，最終回歸山水，以詩酒為伴，成就了流芳百世的詩仙傳奇。

巴蜀第一縣

昭化古城 尋訪三國遺跡

坐落於四川省廣元市嘉陵江畔的昭化古城，歷史悠久、文化底蘊深厚，古稱「葭萌」，為秦國滅巴蜀後所設的葭萌縣。歷經數千年興衰更替，昭化成為中國目前唯一保存完整的三國古城，被譽為「巴蜀第一縣、蜀國第二都」。

三國時期，昭化地處戰略要地，劉備曾率軍進駐葭萌關，使此地成為蜀漢的重要軍事與政治中心。丞相費禕與大將軍姜維均在此設府，諸葛亮著名的六出祁山戰略行動，也以昭化為出發地。宋代太祖趙匡胤賜名「昭化」，寓意「昭示帝德，化育民心」，自此成為古城之正式名稱。

城中老街兩側保存著大量明清時期的傳統川北民居，沿街的鋪面民居多為「前店後宅」或「下店上宅」的設計，一樓經營商鋪，樓上則為住宅空間，體現出傳統商業與居住相結合的模式。而院落式宅第則多為三進四合院結構，雕梁畫棟、古色古香，尤以怡心園、益合堂等宅院最具代表性，展現出典型的川北建築風格。

當青石板路在煙雨中泛起微光，漫步其中，彷彿穿越千年時空，昭化古城不僅是一座凝結歷史記憶的文化遺產，更是承載民族情感的活歷史，無論是尋訪三國遺跡、體驗古城民居，或感受詩意山水，昭化皆以其獨特魅力，引人流連忘返。