班丹英達大愛幼兒園 最後一屆畢業典禮

馬來西亞吉隆坡班丹英達大愛幼兒園，辦學18年後，今年要送走最後一屆畢業生，因為這所幼兒園未來會讓路給城市發展，園方也暫時卸下了孕育人才的使命。慈濟雪隆分會的教育志業，繼續穩固扎根，從畢業典禮，就能見證孩子心中的慈悲小小幼苗已經長成。

「 動物和人類是好朋友。」

馬來西亞慈濟班丹英達大愛幼兒園，最後一屆畢業生一共有14人。他們以活潑、逗趣的兒童寓言故事，作為畢業典禮的作品。同天另一場甲洞大愛幼兒園，則有58名畢業生。

學童 陳冠賢：「我今天很開心 我有，很不捨得大愛(幼兒園)了，我以前畫畫沒有這樣厲害，現在我畫畫有點厲害，我今天有點感恩父母，然後我表演的時候 有點很開心。」

「 爸爸媽媽 我們來幫你們按摩。」

家長 蔡麗瑩：「因為跪羊圖裡面有說到，孩子長大了 出外做工了，然後爸爸媽媽就在家，期待著孩子回來的那一刻，他就會跟媽媽講，媽媽 以後你會不會，在窗旁邊等著我回來，然後他跟我講 以後我長大了，我也要時常回來陪爸爸媽媽。」

幼兒園畢業典禮著重在感恩父母，因此數月前就已經安排孩子深入佛教經典《父母恩重難報經》，重新編排舞台內容，讓孩子們有更深刻的體會。

甲洞大愛幼兒園園長 吳迪文：「小朋友他們曾經做錯，對不起父母的事情，然後變成這個戲劇，融入在這個演繹裡面，它是經文和孩子的戲劇，一起的一個結合。」

家長 黃康莉：「其實我們在學習這個手語，當中的時候是很害怕 很壓力，因為它的動作真的是不簡單 很挑戰 ，然後當剛才我們上場演的時候 ，大家一起 在這麼齊 把它演完，真的是非常感動。」

家長 黃玉佩：「好像我的孩子他有表演，他也看到我在表演，他也跟我一起練習，那種意義真的是不同，他的回憶 真的是很不同，真的是很值得。」

三年的慈濟學前教育，培養孩子從懵懂到自立、從害羞到勇敢、從只會接受到懂得付出愛，這一些善的價值將陪伴他們踏入新的旅程。

