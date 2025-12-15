班導公告「0人報名畢旅」全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴。示意圖／取自photoAC

畢業旅行對許多學生來說，是難得的機會，可以暫時卸下學業壓力，和同學一起出遊、增進感情，留下青春回憶。不過，近日卻有高中生分享，班導師公告「0人報名畢業旅行」，全班將改為正常上課。消息曝光後立刻引發熱議，網友驚呼原因竟是「行程超爛又貴！」

一名高三學生在Threads上貼出班導發出的LINE公告，老師寫道「各位家長好，原訂高三下學期初開始的畢業旅行，因為306同學沒有人報名參加，所以全班同學需在開學日回校上課，如果有其他的計畫安排，請依正常程序請假，謝謝您。」這讓原PO不禁直說「大概只有我們班0個人去畢旅」。

此文一出，立刻引發熱烈迴響，許多過來人都分享參加畢旅的地獄經驗，「我去了超後悔，又貴又無聊，還遇到颱風一直下雨，沙灘活動只下去拍一張合照就被叫上來，最重要的晚會也說天候不佳取消，說有備案也只是讓我們在房間休息」、「我們班也是，行程超爛又貴」、「30年前、現在、30年後畢旅：劍湖山、義大、九族、六福村」、「有些領隊真的很煩！高中畢旅在遊覽車上原本那時基本上是會計劃好同學跟老師一起打遊戲，結果那領隊吵整路還不給玩手機，睡覺也不行，就是一直問問題找小遊戲玩，還有什麼小懲罰，我他X是去畢旅不是軍訓欸」。

不過，也有網友認為，旅行的重點在於跟誰去，而不是去了哪些地方，花錢買的是難能可貴的回憶，「畢旅不是重點，晚上在旅館、飯店跟朋友胡搞瞎搞的夜晚，才是整個畢旅在重要的精髓」、「蠻可惜的，高三應該是全班默契最好的階段，雖然當初我們只是去墾丁，還有一些觀光景點，但是最有趣的應該是一路的吵吵鬧鬧的回憶。話雖如此，你們班還真是有默契」、「以前高中的畢業旅行出發前都超期待，不管去哪都無所謂，就是跟同學出去玩，升學壓力大的年代，能夠放風出去幾天其實都是很好的回憶。」

此外，還有人指出，其實畢旅的報名情況，很大程度與行程安排和價格有關。以台南為例，高中畢旅通常可選擇北部或東部線，且5個班級以上即可分開進行。「聽說選東部線的同學抱怨行程安排不佳，由於景點間距離較遠，光是坐車就耗掉大量時間，無法好好參觀各個景點。」

相比之下，北部線的安排就相對理想，例如前往台北的行程，還能搭捷運自由行，不僅景點便利，3天下來的費用也合理，餐廳安排也相當不錯，但住宿部分有點差強人意，分別安排在苗栗的君悅酒店及新竹的日月光飯店，整體仍算令人滿意。

一名高三學生在Threads上表示，全班沒半個人參加畢旅。圖／翻攝自threads



