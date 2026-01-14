班導逼女學生校服脫到剩內衣！家長怒控 校方回應了

班導師以健康檢查為由，要求女學生脫掉校服內的衣物。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





日本茨城縣石岡市教育委員會於9日公布，當地一所畢業年級部分女學生在內科健康檢查前，被班導師要求將上半身的貼身衣物脫掉，只穿運動服回到教室，與男同學一起上課，造成女學生心理不適。事件曝光後校方做出回應。

班導師為了順利健檢 要求女童將內衣脫掉

根據《茨城新聞》報導，市教育委員會表示，此事件發生於2025年5月27日。當天，該班的健康檢查安排在第5節課進行，18名女學生於午休時在保健室換上體操服。為了確保檢查順利進行，班導師要求女學生脫去運動服內的內衣或襯衫等貼身衣物，只保留胸罩或背心，再套上運動服，以便後續檢查。

換裝後，女學生需在教室內與男學生一同上課，直到檢查開始。由於白色運動服材質較薄，容易透出內衣輪廓，女學生因此遭到男生嘲笑，感到羞澀與不安。

校方對此做出回應

女同學們的家長知情後感到憤怒，在5月29日由向學校通報後，整件事情曝光，市教育委員會表示，原本健康檢查安排應該是女學生輪到檢查時，才在保健室換裝並直接前往檢查現場，但實際執行過程未能完全落實。教育委員會對此公開致歉，並表示：「未能充分顧及學生的隱私及感受，對學生造成困擾，我們深表歉意」。

