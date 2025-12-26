班導「狂搧巴掌」體罰 13歲學生「視力剩0.08」險失明！

國際中心／江姿儀報導



不當體罰恐讓孩子身心受創，留下難以抹滅的心理陰影，對其成長與人格發展造成長遠影響。近年來教育觀念轉變，「打罵教育」的風氣已逐漸消失，體罰也早已是違法行為。不過中國2023年驚傳教師體罰學生事件，河北省1名13歲的男學生遭班導多次掌摑，出現眼部不適，最終導致右眼視力僅剩0.08。家屬憤而提告，日前判決出爐，校方須賠償醫療費、傷殘賠償及精神撫慰金等共70多萬元人民幣（約台幣313萬元），而相關爭議仍在延燒。





廣告 廣告

中國13歲學生遭班導「狂搧巴掌」體罰！險失明「視力剩0.08」校方須賠300萬

中國河北13歲學生被班導「狂搧巴掌」體罰。（左圖僅示意，非當事照片／翻攝畫面；右圖／翻攝微博）

根據中國媒體報導，河北張家口蔚縣13歲學生阿坤（化名）本身近視，2020年左眼視網膜脫落，多次接受手術治療，仍失去視力。家長知學校班導經常體罰學生，曾告知老師自家孩子的身體狀況，且要求勿打孩子的頭部。2023年3月15日班導明知不能毆打頭部，還是連續打阿坤耳光。事發後阿坤感到眼部不適，17日送醫被診斷為右眼孔源性視網膜剝離、繼發性青光眼及玻璃體積血，緊急住院動手術。

中國13歲學生遭班導「狂搧巴掌」體罰！險失明「視力剩0.08」校方須賠300萬

13歲學生「視力剩0.08」險失明，老師被停職，而校方須賠70多萬元人民幣（約台幣313萬元）。（圖／翻攝微博）

事發後涉案教師遭到校方停職，而阿坤視力迅速惡化，不僅影響學習表現，日常生活自理能力也受限，身心健康大受影響，最終選擇暫時休學返家休養。去年（2024 年）12月當地法院委請司法鑑定機構評估傷勢，認定外力傷害與其原有眼疾互為條件、共同作用，兩者原因力相當；阿坤右眼視力降至 0.08，達重度視力損害標準，雙眼視力傷殘綜合評定為九級。今年（2025年）9月法院一審宣判，判校方須賠償醫療費、傷殘賠償金及精神損害撫慰金等共70多萬元人民幣（約台幣313萬元）。家屬受訪表示，家庭生活與經濟狀況大受衝擊，目前仍需長期陪伴孩子接受身心輔導，「這件事沒有贏家，只希望孩子能慢慢走出陰影，回到正常生活。」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：中國13歲學生遭班導「狂搧巴掌」體罰！險失明「視力剩0.08」校方須賠300萬

更多民視新聞報導

擠一顆痘竟半臉癱瘓！醫警告「死亡三角區」最危險

高樓驚見「20辣模全裸」趴陽台 震撼畫面瘋傳GG了！

2026赤馬年國運籤出爐 命理師揭「1時段」台灣不平靜！

