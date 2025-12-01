班機遇亂流「餐點全飛起來」！3空服員受傷送醫 長榮回應了

生活中心／彭淇昀報導

長榮航空29日一班飛往澳洲布里斯本的航班（BR315），在飛行途中因遭遇亂流，導致機上部分餐點散落一地，連座椅螢幕都被波及，驚動機上旅客，尖叫聲不斷，其中有3位空服員也因此受傷，所幸傷勢不重，其餘旅客皆平安無事。對此，長榮航空回應指出，航班抵達布里斯本後，便立即安排受傷的空服員就醫、休養。

長榮航空29日飛往澳洲的航班BR315在航行中遇到亂流，機上餐點全飛起來，3名空服員受輕傷，落地後便立即安排送醫休養。（示意圖／資料照）

長榮航空BR315航班，29日從桃園機場出發飛往澳洲布里斯本，不過在澳洲時間11時30分左右遭遇亂流，由於當時正值午餐時間，機上剛發完餐點約10分鐘，桌上餐點瞬間散落一地，滴一波亂流結束後幾秒，又再出現第二次亂流，嚇得旅客驚慌失措。

YouTuber劉瑆當時也在該班機上，她表示當時遭遇亂流，看到前面乘客的餐點、飲料全都飛起來，當時過於搖晃，不過她有些淡定，拿出手機拍下驚險時刻，不過機上旅客接平安無事，也感謝機長及空服員。

對此，長榮航空表示，29日BR315航班飛往澳洲布里斯本的途中，遇上突發亂流，由於正值用餐時段，導致部分餐飲散落至地面，旅客及航機均安，惟3名因執行服務的空服員有輕微受傷，航班安全抵達布里斯本後，已立即安排受傷空服員送醫檢查及後續休養。

長榮航空提醒，亂流多為突發且可能在晴空中發生，建議旅客就座時繫妥安全帶，以維護飛行安全。

