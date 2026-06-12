班機驚傳「駕駛艙冒煙」緊急降落新千歲機場！台灣虎航還原真相

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生活中心／朱祖儀報導

今（12）日稍早日本媒體報導，一架從台灣桃園飛往北海道新千歲札幌的航班，駕駛艙突然冒出陣陣濃煙，緊急迫降新千歲機場，機場一條跑道因此關閉。對此，台灣虎航強調沒有迫降，是航機於落地階段發生電子艙煙霧警告，已主動向航管通報，並順利完成落地作業，旅客均安全並依正常程序離機。

據日本媒體報導，日本北海道新千歲機場辦公室指出，一架台灣虎航的飛機於當地時間上午11時（台北時間10時）降落新千歲機場B跑道，並通報「駕駛艙冒煙」，目前已經著陸。

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對此，台灣虎航表示，IT234桃園前往新千歲札榥航班，航機於落地階段發生電子艙煙霧警告，駕駛艙組員依程序主動向航管通報後，依航管指示順利完成落地作業，落地後配合當地機場塔台指示離開主跑道，旅客均安全並依正常程序離機；台灣虎航已於第一時間將此事件主動向民航局通報。

台灣虎航也強調，航班沒有迫降，已同步啟動應變程序，將優先協助後續受影響的IT235航班旅客餐食補貼，且已安排協調備份機運能以疏運IT235航班的旅客，「台灣虎航對此造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。」

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