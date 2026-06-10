班次數年增13% 台灣虎航5月營收創同期新高

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲台灣虎航（6757）公布2026年5月自結營收達15.2億元，較去年同期成長約22%，創下歷年同期新高。（示意圖／台灣虎航提供）

[NOWNEWS今日新聞] 台灣虎航（6757）公布2026年5月自結營收達15.2億元，較去年同期成長約22%，創下歷年同期新高。受惠於航班數增加13%，加上載客率維持近九成高檔水準，帶動整體營運表現持續向上。

隨著今年第一季旅遊市場需求熱絡，台灣虎航1至5月累計班次數較去年同期成長15%，平均載客率維持九成以上，累計營收年增21%，續創歷史新高紀錄，展現穩健成長動能。

高雄新增石垣島、小松航線 日本航點擴增至11條

在航網布局方面，台灣虎航日前宣布將於9月開航高雄直飛石垣島及小松航線，其中高雄－石垣島每週2班，高雄－小松每週1班。新航線加入後，台灣虎航高雄出發的日本航點將增至11條，涵蓋札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩、熊本、石垣島及小松，進一步強化南台灣旅客赴日旅遊選擇。

靈活調整航網布局 因應油價與地緣風險

面對地緣政治風險及航油價格（MOPS）波動挑戰，台灣虎航表示，公司憑藉組織扁平化及快速決策優勢，持續優化航線配置，優先投入具成本效益與高需求市場，深耕日本、韓國等短程熱門航線，以維持航網獲利能力。

廣告 廣告

同時，公司也持續檢視營運成本與資源配置，靈活因應市場變化，降低外部環境衝擊，並確保旅客權益與服務品質。

持續推動「領航四部曲」 擴大營運成長動能

展望後市，台灣虎航將持續以「領航四部曲」作為發展主軸，強化營運體質與市場競爭力，持續為股東創造長期價值，並提供旅客更優質、安心的飛行服務。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

虎航促銷今10:00開搶！單程1199元起 飛日、韓、越18條航線一覽

虎航9月高雄開航石垣島、小松！6/3開賣1599元 日本便宜機票促銷

股價腰斬、股利縮水股東大吐苦水 台灣虎航董座正面回應