班禪喇嘛槓上達賴喇嘛 堅持轉世靈童認定必須「嚴格依法依規」

據西藏日報報導，第十一世班禪喇嘛強調，轉世靈童一定要堅持「國內尋訪、金瓶掣籤、中央政府批准」原則，不能受任何境外組織，或是某些個人的支配，才能維護轉世靈童的神聖性及權威性。

第十四世達賴喇嘛今年7月宣佈，未來轉世將不會在中國大陸境內，而是會出生在自由世界。而第十一世班禪喇嘛日前在一場「活佛轉世座談會」中強調，轉世靈童的認定，必須嚴格依照國家法律規定，才能切實維護藏傳佛教靈童轉世的有效性與純潔性。（葉柏毅報導）

據西藏日報報導，第十一世班禪喇嘛在這次座談會中指出，關於轉世靈童的認定，除了要嚴格依法依規之外，也必須要堅持遵循藏傳佛教傳統的宗教儀軌，才能贏得藏傳佛教界與廣大信眾的支持。轉世靈童的認定，必須堅持獨立自主自辦原則，絕不受任何境外組織，乃至某些個人的干涉和支配，才能體現藏傳佛教靈童轉世的神聖性和權威性。

第十一世班禪喇嘛並以他自己為例指出，1995年，中共中央批准並冊封他繼任十世班禪法脈，過程完全遵循宗教儀軌和歷史定制，這是黨在藏傳佛教活佛轉世領域的成功實踐，也充分證明藏傳佛教必須堅持由共產黨領導，才能確保藏傳佛教健康傳承，也才能夠得到廣大信眾的衷心擁護。

班禪喇嘛最後強調，藏傳佛教大活佛轉世，一定要遵循「國內尋訪、金瓶掣籤、中央政府批准」原則，才能讓藏傳佛教活佛轉世管理，步入法治化軌道，也才能不負黨中央，對於藏傳佛教規範化的期待。