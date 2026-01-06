班級人數降至24人 準公幼預計115學年全數達成

（中央社記者陳至中台北6日電）全教總今天質疑，教育部規劃將幼兒園班級人數調降到24人，卻一直沒有具體時間表。教育部回應，目前公共化幼兒園達成率為99%，準公幼則預計115學年度全數達成。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天召開記者會，呼籲政府盡速修法調降各級學校班級人數，落實「精緻教育」，而不是被動等待少子女化和人口減少。

在幼兒園階段，全教總指教育部規劃將班級人數調降到24人（師生比從1比15，調整為1比12），卻一直沒有具體時間表，並以都會區幼兒人數降不下來為藉口，聲稱無法全面調降。

對此，教育部晚間回應中央社記者指出，幼兒園3到5歲班級，目標是每1名教師最多照顧12名幼兒（師生比1比12），公共化幼兒園（公立、非營利）自112學年度起至114學年度實施，目前達成率為99%。

至於準公共幼兒園（與政府簽約的私幼）及一般私立幼兒園，則是自114學年度起漸進實施，準公幼預計115學年「全數達成」。

在國中小階段，教育部表示，國小每班29人、國中每班30人是法定班級人數的上限。實務運作上，地方政府會依學齡人口變化、區域人口消長、學校空間條件、教學需求等因素調整。

高中階段分成107到109學年度、114到115學年度兩波調降。115學年度國立學校每班為33人、私立學校每班43人、進修部每班38人，但竹苗區考量人口增長，班級人數暫不調整。

另外，學校也可依自身情況，申請「再調降」班級人數，教育部近年就有核定個別學校「再調降」1到5人的紀錄。

教育部表示，調降班級人數，須綜合考量人口數變化趨勢、區域人口分布差異、師資供需結構等因素，中央和地方政府都須審慎評估。

針對人口持續增加或學齡人口集中的區域，教育部將持續引導地方政府，從學生人數規模及師資供需面向妥慎研議，依實際需求與教學量能，逐步調整班級人數。（編輯：吳素柔）1150106