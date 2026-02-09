班艾佛列克賣甜甜圈惡搞《心靈捕手》 珍妮佛安妮斯頓等大咖加入陣容

班艾佛列克惡搞《心靈捕手》，這次自己演出麥特戴蒙的數學天才角色。（Dunkin’提供）

超級盃總決賽被譽為全美最多人看的運動賽事直播，所以廣告分秒必爭，每年都絞盡腦汁拍攝各種超有話題的廣告。班艾佛列克（Ben Affleck）再次參戰，替他熱愛的甜甜圈品牌演出不計形象的廣告，這回是惡搞成名作《心靈捕手》（Good Will Hunting），變成《甜甜圈捕手》（Good Will Dunkin’）。

班艾佛列克因為太愛這間甜甜圈連鎖店的咖啡，每天早上必喝，經常被狗仔隊拍到，索性就乾脆拍廣告代言。連續幾年都找前妻珍妮佛羅培姿（Jennife Lopez）客串，但今年就不行了。於是今年的腳本就是把《心靈捕手》惡搞，變成90年代沒播出過的情境喜劇《甜甜圈捕手》，表示還因為這集是試播帶，因為效果很差，從此被電視台打入冷宮，直到現在終於重見天日。

廣告 廣告

《歡樂酒店》的泰德丹森。（Dunkin’提供）

既然標榜是90年代的風格，被找來演出的都是許多情境演員的代表明星，大家都陪小班一起撩下去。除了他自己戴上彆腳的金色假髮以外，還有《歡樂單身派對》的傑森亞歷山大（Jason Alexander）、 《歡樂酒店》的泰德丹森（Ted Danson），甚至連《六人行》的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）都被拖下水。小班現實中的好友，也是退休的美式足球明星湯姆布雷迪（Tom Brady），也跟著一起演出。

《六人行》的珍妮佛安妮斯頓（左）與美式足球明星湯姆布雷迪（右）。（Dunkin’提供）

但這不是最狂的部分，既然要把《心靈捕手》惡搞，一定要惡搞到底，官方還找來前NFL美式足球員、也是麻省理工學院教授、數學家約翰烏雪爾（John Urschel），出了一道數學考題，如果你有辦法解開的話，就有機會得到一整年的免費咖啡，外加小班與麥特戴蒙（Matt Damon）簽名的紀念品。

《六人行》的麥特雷布藍克。（Dunkin'提供）

更多鏡週刊報導

九孔突現身台北東區街頭寫春聯 民眾路過好驚喜

竇靖童站上小巨蛋當嘉賓 魏如萱自嘲：其實大家是來看你的

柯震東驚爆她「見色忘友」 王淨急喊冤