班艾佛列克＋麥特戴蒙 Netflix TOP1《全信沒收》電影紅什麼？5大懸念看點堪稱「2026第一部爆款串流電影」

【文 / 黑色馬卡龍】Netflix 熱播 TOP1電影《全信沒收》The Rip 有班艾佛列克 Ben Affleck、麥特戴蒙 Matt Damon 兩位好萊塢老搭檔再度合體，果然一上線就引發觀眾好奇點播來觀賞！兩人從《心靈捕手》Good Will Hunting 開始就常在戲裡戲外演好朋友，這次在Netflix 電影《全信沒收》中當然也是！自帶宣傳能量的組合，果然一上線就強勢竄上Netflix TOP1！

廣告 廣告

台灣 Netflix 本週末電影 熱播排行榜

Netflix 《全信沒收》

作為 Netflix 熱播 TOP1電影，《全信沒收》可說是犯罪驚悚、槍戰懸疑與動作等元素全都有！《全信沒收》去情描述一隊警察在民宅發現一拖拉庫巨額現鈔，彼時隊內疑有內鬼，大家信任崩壞、互相懷疑，加上熱血動作場面，強烈的節奏感果然一舉抓住邊觀眾注意力！本文整理《全信沒收》5大懸念，且看 Netflix 如何透過精準的放長線策略來緊緊勾住觀正的眼球。

麥特戴蒙演出 Netflix 電影《全信沒收》（Getty Editorial）

「說謊是一門藝術！」《全信沒收》麥特戴蒙

女演員琳娜·艾絲科在《全信沒收》飾演邁阿密警察組長「傑姬·貝萊斯」，一開始被槍殺 (Getty Images)

《全信沒收》懸念1、女主角一開始就「領便當」？！

《全信沒收》一破題就讓琳娜·艾絲科所飾演的邁阿密警察組長「傑姬·貝萊斯」被槍殺！她在片中是班·艾佛列克所飾演的小組長「傑」的女友，等於是女主角一開始就領便當！劇情於是從警察局內部調查、企圖「查內鬼」開始，然而這樣的辦案方式卻因而惹怒一群在線緝毒組員。組員在這樣的情況之下，辦案還會有信任感嗎？

班艾佛列克為了電影《全信沒收》，留起了鬍子，看起來更加頹廢 (Getty Images for Netflix)

《全信沒收》懸念2、好想知道「誰是內鬼」？

出任務過程中，每個人之間所交流的資訊、行為企圖心都讓觀眾分辨不清楚，以致於「每個人都有嫌疑」、追到一半實在好想咬手帕，希望電影趕快告訴大家「誰是內鬼」啊！

電影《全信沒收》（Getty Editorial）

《全信沒收》懸念3、班艾佛列克&麥特戴蒙到底會不會翻臉？

過程中，班艾佛列克與麥特戴蒙所飾演的小組長和隊長之間也出現了互相猜疑的情況，難道這對戲外好兄弟，這次會演到翻臉？光是這一點，就讓戲外觀眾猜得興致盎然，好想看下去！

班艾佛列克（左）與麥特戴蒙（右）為了電影《全信沒收》，留起了鬍子，看起來更加頹廢。（Netflix提供）

另外，《全信沒收》也呈現出班艾佛列克、麥特戴蒙的近況樣貌：班艾佛列克、麥特戴蒙兩人一個 53 歲、一個也已 55 歲，其實都已經不年輕！電影中他們也不避諱呈現出「大叔味」，也是看好萊塢電影長大的觀眾們內心另類的「時代的眼淚」！

班艾佛列克（左）與麥特戴蒙（右）在電影《全信沒收》再度合作（Getty Editorial）

《全信沒收》懸念4、室內外精彩槍戰&動作戲妝點全片好精彩

當然全球影視狂潮之下，一部電影光是「賣情懷」絕對是不夠的！《全信沒收》在片中祭出了室內、室外與汽車追逐槍戰各種精彩動作戲，讓大家在家裡看串流節目卻也有享受到在電影院的聲光效果！在豐富動作戲的妝點之下，讓《全信沒收》從頭好看到最後！

Netflix 熱播 TOP1電影《全信沒收》The Rip 連片中狗狗（飾聞鈔犬）都很吸睛！（Getty Editorial）

《全信沒收》懸念5、邁阿密治安環境透露「黑錢超級不值錢」？！

在《全信沒收》中還有喜歡美國警匪片觀眾最熟悉的「邁阿密黑白兩道文化」的衝擊交換現場：電影中，警察小隊原本要查緝「 30 萬美金贓款」（折台幣約莫 900 百萬），殊不知卻挖出兩千萬美金（6.3 億台幣），連「聞鈔犬」都叫得超大聲！數字大到大家都嚇一跳！但同時之間，黑道卻因為「不想被牽扯進殺警案」而直接放掉這筆贓款、不願涉入，顯示了對於黑道來說，「黑錢根本超級不值錢」的事實！

Netflix 《全信沒收》 劇照

《全信沒收》片中甚至有一句台詞，笑稱「黑道會把一整條街都買下來」顯示邁阿密黑道「有錢就是任性」的超瘋本質。看一部《全信沒收》就能了解更多美國黑道文化，只能說班艾佛列克與麥特戴蒙這一對兄弟果然不是吃素的，一出手就再度刷新全球觀眾的眼界，堪稱「2026第一部爆款串流電影」！

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！