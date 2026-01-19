班艾佛列克＋麥特戴蒙 Netflix TOP1《全信沒收》電影紅什麼？5大懸念看點堪稱「2026第一部爆款串流電影」
【文 / 黑色馬卡龍】Netflix 熱播 TOP1電影《全信沒收》The Rip 有班艾佛列克 Ben Affleck、麥特戴蒙 Matt Damon 兩位好萊塢老搭檔再度合體，果然一上線就引發觀眾好奇點播來觀賞！兩人從《心靈捕手》Good Will Hunting 開始就常在戲裡戲外演好朋友，這次在Netflix 電影《全信沒收》中當然也是！自帶宣傳能量的組合，果然一上線就強勢竄上Netflix TOP1！
作為 Netflix 熱播 TOP1電影，《全信沒收》可說是犯罪驚悚、槍戰懸疑與動作等元素全都有！《全信沒收》去情描述一隊警察在民宅發現一拖拉庫巨額現鈔，彼時隊內疑有內鬼，大家信任崩壞、互相懷疑，加上熱血動作場面，強烈的節奏感果然一舉抓住邊觀眾注意力！本文整理《全信沒收》5大懸念，且看 Netflix 如何透過精準的放長線策略來緊緊勾住觀正的眼球。
「說謊是一門藝術！」《全信沒收》麥特戴蒙
《全信沒收》懸念1、女主角一開始就「領便當」？！
《全信沒收》一破題就讓琳娜·艾絲科所飾演的邁阿密警察組長「傑姬·貝萊斯」被槍殺！她在片中是班·艾佛列克所飾演的小組長「傑」的女友，等於是女主角一開始就領便當！劇情於是從警察局內部調查、企圖「查內鬼」開始，然而這樣的辦案方式卻因而惹怒一群在線緝毒組員。組員在這樣的情況之下，辦案還會有信任感嗎？
《全信沒收》懸念2、好想知道「誰是內鬼」？
出任務過程中，每個人之間所交流的資訊、行為企圖心都讓觀眾分辨不清楚，以致於「每個人都有嫌疑」、追到一半實在好想咬手帕，希望電影趕快告訴大家「誰是內鬼」啊！
《全信沒收》懸念3、班艾佛列克&麥特戴蒙到底會不會翻臉？
過程中，班艾佛列克與麥特戴蒙所飾演的小組長和隊長之間也出現了互相猜疑的情況，難道這對戲外好兄弟，這次會演到翻臉？光是這一點，就讓戲外觀眾猜得興致盎然，好想看下去！
另外，《全信沒收》也呈現出班艾佛列克、麥特戴蒙的近況樣貌：班艾佛列克、麥特戴蒙兩人一個 53 歲、一個也已 55 歲，其實都已經不年輕！電影中他們也不避諱呈現出「大叔味」，也是看好萊塢電影長大的觀眾們內心另類的「時代的眼淚」！
《全信沒收》懸念4、室內外精彩槍戰&動作戲妝點全片好精彩
當然全球影視狂潮之下，一部電影光是「賣情懷」絕對是不夠的！《全信沒收》在片中祭出了室內、室外與汽車追逐槍戰各種精彩動作戲，讓大家在家裡看串流節目卻也有享受到在電影院的聲光效果！在豐富動作戲的妝點之下，讓《全信沒收》從頭好看到最後！
《全信沒收》懸念5、邁阿密治安環境透露「黑錢超級不值錢」？！
在《全信沒收》中還有喜歡美國警匪片觀眾最熟悉的「邁阿密黑白兩道文化」的衝擊交換現場：電影中，警察小隊原本要查緝「 30 萬美金贓款」（折台幣約莫 900 百萬），殊不知卻挖出兩千萬美金（6.3 億台幣），連「聞鈔犬」都叫得超大聲！數字大到大家都嚇一跳！但同時之間，黑道卻因為「不想被牽扯進殺警案」而直接放掉這筆贓款、不願涉入，顯示了對於黑道來說，「黑錢根本超級不值錢」的事實！
《全信沒收》片中甚至有一句台詞，笑稱「黑道會把一整條街都買下來」顯示邁阿密黑道「有錢就是任性」的超瘋本質。看一部《全信沒收》就能了解更多美國黑道文化，只能說班艾佛列克與麥特戴蒙這一對兄弟果然不是吃素的，一出手就再度刷新全球觀眾的眼界，堪稱「2026第一部爆款串流電影」！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
台灣、香港新生嬰兒再創新低，要如何扭轉「生育陷阱」？
香港、台灣政府均祭出生育現金獎勵，但反映生育意願的總生育率，並沒有因派錢止跌回升。分析指出，總生育率之低，已逼近「生育陷阱」（fertility trap）水平，即單靠自身政策無法扭轉生育率。BBC NEWS 中文 ・ 11 小時前 ・ 9
解約第一件事竟是剪短髮！辛芷蕾「重啟人生」親曝轉折心境
大陸實力派女星辛芷蕾近年演藝事業攀上高峰，從《如懿傳》中氣場十足的嘉貴妃，到《繁花》裡風情萬種的李李，角色層次鮮明、演技備受肯定。日前她更憑電影《日掛中天》勇奪第82屆威尼斯影展最佳女演員獎，消息一出，影迷紛紛獻上祝福，事業成績再創新高。近日，辛芷蕾難得在節目受訪中，談及過去與前經紀人解約的往事，相關片段曝光後，以「辛芷蕾 解約第一件事是剪短髮」火速登上微博熱搜，引發網友熱烈討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
萬事達卡高層改當外送員！48歲大叔吐心境
[NOWnews今日新聞]外送員是現代許多追求賺取外快貼補家用、尋求彈性工作時間的人，會選擇工作之一，同時也反映了整體經濟及社會現狀。一名前萬事達卡高階主管曼德爾（JayMandel），分享跑去Ube...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 1
朱孝天曬F4合照釋善意？ 言承旭感謝好友卻不見他名字
朱孝天過去與唱片公司「相信音樂」交惡，被排除在F4其餘三位成員與五月天阿信的合作活動之外。他曾公開表示與其他成員關係不深，甚至形容三人為「悶聲發大財」，更坦言未來不會再見。此次重曬合照，有網友質疑是否有意重修舊好，也有人認為只是對粉絲的回應。在「F✦FOREVER恆...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 12
去年營收35.9億寫史高！這檔轉投資能源看俏 成交量飆升308%成週量價雙增王
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/12～01/16）上揚1119.74點，收在31,408.7點，週漲幅3.7%。錸德集團旗下錸寶（8104）近年轉投資能源事...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
名嘴突PO文「老天爺不要開玩笑」憂兒病況親吐當父母心情
名嘴狄志為針對時事議題精闢分析，成為許多談話性節目力邀嘉賓，常在社群跟粉絲分享私下日常的他，稍早突然PO文：「老天爺你不要開玩笑了」，更強調自己當下的心情就像天空一樣灰，讓網友紛紛留言關切。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
觀察站／市場現偏差 違背ETF發展本意
ＥＴＦ（指數型股票基金）的ＩＰＯ之亂持續在台灣市場上演，檢視其本質即是商業競爭。除了每家投信業者因為擔心資產規模版塊消長...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
好交情無償挺／獨家！為省錢只買詞曲版權 Ella重現經典廠商心驚驚
Ella陳嘉樺去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。本刊接獲消息，指Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發表留言
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 29
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 34
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 19
《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼
香港演員梁小龍14日逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四小龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 43
柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動
陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 45
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 16
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
連遭5劇組換角！82歲「國民阿嬤」出面控訴：藝人退休金養老金都沒有
曾在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，以真摯祖孫情逼哭百萬觀眾的「國民阿嬤」王滿嬌，現年已82歲。出道超過60年、演活無數長輩角色的她，近日接受訪問時罕見卸下心防，眼眶泛紅地揭露演藝圈現實面。她透露自己光是在2025年就慘遭5部戲莫名換角，讓她心碎感嘆：「人年紀大了，真的就是不管用。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
《綜藝大集合》爆回收來賓紅包！要胡瓜自掏腰包來補？親友心疼：被民視羞辱太久
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導綜藝大哥胡瓜與民視的合約爭議再掀話題。胡瓜近來證實，自己目前與《綜藝大集合》並未簽訂正式合約，改採「做一集、領一集」...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
離婚董子健3年！孫怡「首度公開互動前夫」 4字震驚網：不敢相信
中國女星孫怡入行後累積不少演藝作品，包括《羋月傳》、《與晨同光》、《風過留痕》等劇，至於感情方面則跟男星董子健有過一段5年婚姻，育有一女。近日，讓網友關注的是，孫怡在離婚3年後首度與董子健公開互動，消息傳開瞬間登上熱搜。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
小S愛女Elly「轉大人」耍辣慶生 20歲「私下狀態」流出！
娛樂中心／江姿儀報導女星小S（徐熙娣）2005年與老公許雅鈞結婚，2人育有三位優秀女兒，皆遺傳父母的完美基因。其中，大女兒Elly（許曦文）不僅外貌出眾，還成績優異，錄取美國名校。近年她出國留學，仍不時個人社群分享當地生活日常，16日迎來20歲生日，昨（17日）曬出美照慶生。民視 ・ 20 小時前 ・ 13