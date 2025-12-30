班超艦以「火控雷達」鎖定共艦？海軍：防禦性示警

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

大陸「正義使命-2025」軍演今（30）日進行實彈射擊，期間傳出海軍成功級巡防艦「班超艦」以火控雷達鎖定共軍052D「烏魯木齊艦」。對此，海軍回應，「突發狀況處置規定」為防禦性措施，在海上會透過通信警告，做必要防禦性示警，至於詳細執行細節，因涉及作戰安全，所以保留說明空間。

根據《自由時報》今天報導，今天凌晨3點，烏魯木齊艦企圖強闖我西南海域24海里鄰接區，班超艦始終近距離堅守陣位，共艦廣播指控，國軍以火控雷達鎖定。

國防部今天下午召開記者會，情報次長謝日升說明，在今早9點至下午1點，共軍在福建平潭實施多管火箭射擊，向基隆北方與台南高雄以西的演習區域共計發射27枚火箭彈。另外，截至今天下午3點，共計偵獲71架次共機，其中35架次逾越中線，進入北、中、西南空域；共艦方面偵獲13艘，其中11艘進入24海浬；公務船15艘（海警船11艘、公務船4艘），其中8艘進入24海浬。

而海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，當共艦進入我24浬鄰接區時，國軍皆按照「突發狀況處置規定」應處，班超號對進入24海浬的共艦實施必要應對，也是在這個範圍內，「我們都是一個示警，希望能夠驅離，不會升高情勢、引發爭端」。媒體詢問，「火控雷達照射」是否屬實？邱俊榮則提到，「突發狀況處置規定」為防禦性措施，在海上會透過通信警告，做必要防禦性示警，至於詳細執行細節，因為涉及作戰安全，所以保留說明空間。

