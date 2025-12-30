班超艦威震西域？共軍烏魯木齊艦試闖鄰接區 驚喊：停止雷達照射挑釁

政治中心／綜合報導

中國人民解放軍東部戰區30日發布台灣週邊演習影片。（圖／翻攝微博）

中共「正義使命-2025」軍演期間，共軍飛彈驅逐艦「烏魯木齊艦」於30日凌晨試圖強闖我國西南海域24浬鄰接區，遭負責戍守的海軍「班超艦」近距離攔截監控。共艦隨即廣播指控遭我方以「火控雷達鎖定」，並威脅後果自負，相關對峙錄音遭軍事粉專記錄曝光，顯示台海周邊情勢高度緊張。

根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」釋出的廣播錄音顯示，事件發生於30日凌晨3時05分許。當時共軍「烏魯木齊艦（舷號118）」企圖突破防線，遭到我國海軍成功級巡防艦「班超艦（舷號PFG2-1108）」嚴密監控與阻擋。眼見無法順利推進，共艦隨即透過廣播，聲稱遭到班超艦「火控雷達多次照射」，並語帶威脅的喊話：「你艦挑釁意圖十分明顯，嚴重危害安全，必須立即停止挑釁行動，否則我將視為敵對行為，一切後果由你承擔！」

面對共艦的指控與威嚇，我方官兵並未退縮，持續堅守陣位並維持航向進行監控。面對共艦的指控與威嚇，我方官兵並未退縮，持續堅守陣位並維持航向進行監控。這段錄音曝光後，引發軍事迷與網友熱烈討論。由於歷史上的東漢名將班超曾「投筆從戎、威震西域」，而烏魯木齊正是西域重鎮，網友紛紛打趣表示這是「班超艦威震西域」的現代版，並認為共軍在別人家門口演習卻指控遭鎖定，顯得立場薄弱。

中共舉行環台軍演，粉紅色為其演訓區域，打圈處即為日本最西端的與那國島。（圖／翻攝自X平台 @OttoHuang120）

此次海上對峙事件凸顯了國軍在面對高壓威脅時的應對能力。「Taiwan ADIZ」粉專指出，國軍展現出的強硬姿態，包括疑似開啟雷達鎖定等反制作為，是對中共侵擾行為的最有力回應，也展現了守護海疆主權的決心。

國防部情報次長謝日升中將於30日下午記者會中指出，共軍演習力度加大，當日上午9時至下午13時，共軍於福建平潭向台灣周邊海域發射27枚多管火箭彈。截至下午3時，國軍共偵獲71架次共機（35架次逾越中線）、13艘共艦及15艘公務船在台海周邊活動。其中，高達11艘共艦與8艘公務船進入我24浬鄰接區，對我海疆構成嚴峻挑戰。

針對外界關注班超艦是否開啟「火控雷達」鎖定共艦，海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，當共艦進入24浬鄰接區時，國軍均依「突發狀況處置規定」進行應處。他強調，班超艦的行動是為了驅離並進行必要的防禦性示警，目的是不升高情勢、不引發爭端；至於是否確有開啟火控雷達等執行細節，因涉及作戰安全機密，軍方保留說明空間。

