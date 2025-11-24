「班長」去哪了？ 三軍大缺下士 編現比於六成徘徊

國防部最新人事數據顯示，國軍的士官缺額，不但持續增加；三軍部隊下士的編現比，更是在六成徘徊。(資料照)

當過兵的民眾，相信都對部隊裡的下士班長，有著格外強烈的印象。不過，最新人事數據顯示，國軍的士官缺額，不但持續增加；三軍部隊下士的編現比，更是在六成徘徊。原因不外乎包山包海的勤務量，導致現役的不願繼續留任；士兵對於晉升士官，也抱持觀望態度。情況如果難以改善，長久必然影響到部隊戰力。

陸軍新訓旅士官的吆喝聲，正是外界熟悉的畫面：「我不是叫你偵察完回報嗎？快爬！懷疑什麼？加速通過！」

在許多人對國軍的既定印象中，基層士官總是帶著嚴厲口吻、以高壓方式帶兵。然而，鏡頭另一端，也有越來越多士官試著放下刻板形象，用較柔性的方式帶領新兵。 「不要緊張，班長不會罵你。你做錯，我才會罵。」

時代改變，帶兵不再只是口令與紀律，更需要先帶「心」。但在本務與行政壓力夾擊下，基層領導者的處境反而更像是「夾心餅乾」。而這樣的情況，各軍種、各單位皆然。

退役海巡下士吳小姐回憶，在馬祖一線海巡安檢所服役期間，剛成為下士的她壓力相當大。她說，安檢所負責查緝偷渡、走私，每次登船臨檢，上面都有資深的中士、上士盯著看。「你是初任下士，經驗不多，又怕做錯。資深上兵執勤經驗比你多很多，很多時候還得聽他們的意見。」

國防部最新人事數據顯示，三軍部隊的下士編現比探低，其中陸戰隊更是僅達53.47%。(圖／TVBS)

但壓力不只來自任務。更棘手的是——整體士官人力的短缺。最新人事統計顯示，2025年三軍士官編現比都不到 8 成，而缺口最大的是下士，編現比長期卡在 65% 左右。若不分前線後方，海軍全體下士的編現比甚至只有 58.95%；而陸戰隊的狀況又更為嚴重。

空軍雖然平均有 78.33%，但下士還是只有 65.93%，留任比例遠低於中士、上士與士官長。至於陸軍（含岸巡），雖未公布細項，但整體士官缺口高達 1.2 萬人，同樣不容忽視。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，士官來源最主要來自志願役士兵轉任，但這個「人力池」正在急速縮小。「109 年志願士兵編現比還有 93%，今年四月竟然只剩 63%。人少了，你挑得出來升下士的人自然更少。」

更現實的是，有不少人並非離職退伍，而是「拒絕升遷」。

吳小姐坦言，許多人在軍中待久了會發現，制式化的生活與規範並不是自己想走一輩子的路。即使能力足夠，也不見得會想升成需要負責任的「領導士官」。

曾在海巡第一線安檢所服役的退役下士吳小姐，表示除了個人職涯規劃外，服勤期間上有高階士官命令須服從、下有資深士兵質疑能力，確實備感壓力。(圖／TVBS)

前國防部視察盧德允則點出現實：「基層士官要背值星，大小事全部要處理。人員、紀律、環境、訓練、行政，樣樣都管。」

以新訓旅或守備部隊為例，班長平常要訓新兵、帶接兵，課餘處理行政，還要負責教召。一名下士班長絕不是十八般武藝樣樣通就能勝任，而是要同時承擔高度的責任與龐大的壓力。

退役陸軍醫務士劉騏樂說得直白：「你要讓人願意升士官，就要讓待遇差異明確。下士跟上兵差不了多少，升遷沒誘因，不想負責的人當然寧願維持士兵身份。」

也因為如此，部隊常出現「資深上兵做士官工作、資深士官代替排長」的非正常現象。然而，士官的價值其實遠非薪資或階級能反映。

基層士官必須擔任值星班長或值星官，輪值時，人員、紀律、環境、訓練、行政樣樣都管。 以新訓旅或守備部隊為例，班長平常要訓新兵、帶接兵，課餘處理行政，還要負責教召，同時承擔高度的責任與龐大的壓力。(圖／TVBS)

揭仲強調，士官是部隊的操作主力，往往比新到部隊的軍官更熟悉任務流程。「士官不足，支撐部隊的核心力量就不足，作戰能力當然會下降。」

事實上，過去國軍曾推動「精進士官制度」，就是全面參考美軍，建立一個能夠真正帶兵、穩定基層的士官陣容。盧德允回憶：「美軍的士官能把部隊帶得很好，軍官只需要下達命令即可。這正是我們當初想做的。」

但多年下來，制度卻越走越偏。真正的問題出在觀念與政策反覆。

盧德允說：「國人傳統觀念覺得軍人就該當軍官，再加上國軍時常哪邊缺人就調整標準，有時缺軍官，就讓士官升官；隔天缺士官，又說士官最重要，這樣沒有恆常性的制度，問題只會更嚴重。」

長期的結構性矛盾，使得國軍形成「不缺將官、缺士官」的怪現象。昔日影視作品裡，那名威風凜凜、什麼都管得住的下士班長，如今早已不是部隊的主流現實。

