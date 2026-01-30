現世報？台中割頸男國道遭撞…肇事者竟是「受害者友人」

社會中心／張予柔報導



台中大雅區昨（29）日上午發生一起震驚社會的刑案與車禍巧合事件，35歲張姓男子持刀砍傷63歲李姓土風舞老師後逃逸，不料行凶不到1小時，竟徒步逃往國道一號，被一名車速約60公里的轎車撞上，雙腿骨折送醫。更驚人的是，撞上張男的正是受害老師的友人，行兇者與受害者因此在同一家醫院接受治療，事件出現意外反轉，宛如「現世報」般戲劇化。





現世報？台中割頸男闖國道遭撞…肇事者竟是「受害者友人」家屬嘆：因果循環

逃犯追砍女老師後闖國道，被受害者友人駕車撞上，雙腿骨折送醫，驚人巧合讓人感嘆「因果循環」。（圖／民視新聞）

張男逃逸意外遭受害者友人撞斷雙腿

據了解，張男犯案後，警方曾透過家屬勸說其投案，但張男拒絕配合。事發當日上午8點，張男持刀追砍李姓女老師後逃離現場，約一小時後，他走上國道一號北上174.9公里處，站在路肩的張男被37歲陳姓駕駛誤以為在等待救援，未料張男突然衝入車道，陳姓駕駛來不及煞車，迎面撞上，造成張男雙腿骨折。陳姓駕駛表示，事後得知撞到的人正是熟識的女老師，加上女老師丈夫也在急診室守候，看到凶嫌也送進同一家醫院，讓他相當震驚，忍不住感嘆「都是因果循環」。

廣告 廣告

現世報？台中割頸男闖國道遭撞…肇事者竟是「受害者友人」家屬嘆：因果循環

張男過去曾勒頸恐嚇女老師、涉毒判刑定讞，案發前又在社群發文抒發強烈不滿情緒，如今再犯案，家屬決定依法追究。（圖／民視新聞）

累犯背景曝光！張男曾恐嚇女老師、毒品案定讞

受害女老師的家屬透露，張男去年（2025）曾當眾徒手勒住女老師脖子攻擊，但因家屬求情而未提告，沒想到今年（2026）再次持刀追砍。女老師的女兒指出，張男為累犯，經常檢舉、恐嚇鄰居，原本給予機會改過，沒想到張男變本加厲，家人決定依法追究到底。張男案情峰迴路轉，他曾因火麻栽種案被判刑5年6月定讞，心有不甘甚至向知名法醫高大成求助，聲稱火麻與大麻不同，希望高大成幫忙背書並替他平反冤屈，但遭高大成以「植物非他專業」當下拒絕。

警方進一步調查還發現，張男案發前曾在IG上傳一篇超過4千字的長文。據《鏡新聞》報導，他在貼文中表達對司法判決的不滿，並抒發對地方制度、民意代表、環保單位及檢舉機制的失望，同時還談及公園使用、違停與噪音等問題，張男認為社區環境已不復過往的單純。值得一提的是，張男在貼文及私下留言中還出現多段情緒激烈的言詞，其中不僅包括「歡迎來殺人，人很多很好殺！」、「殺完人就上路」等極端挑釁語句，張男還向親友喊話：「我的家人朋友們都要平安快樂，讓大家失望我很抱歉，你們可以罵我、噴我都沒有關係，應該是不會有人為我難過，我是解脫，所以不要有任何感傷或是被影響，若有下輩子，若我可以當好人，再跟大家當家人朋友，先上路了，掰」。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：現世報？台中割頸男闖國道遭撞…肇事者竟是「受害者友人」家屬嘆：因果循環

更多民視新聞報導

全球瘋搶白銀！臺銀「銀龍100公克」條塊遭搶購一空

「霸王級寒流」恐襲台？氣象專家曝最新預測

黃仁勳釐清40%產能轉移說法！大讚1事：肯定台灣價值

