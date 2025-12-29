現世報？！家暴男打老母「斷手腳」強行出院 半夜遇移工慘遭刺殺奪佛牌

記者陳佳鈴／台中報導

一名長期對家屬施暴、被鄰里視為「不定時炸彈」的李姓男子，因毆打至親遭親戚教訓打斷手腳，住院期間竟冒雨獨自外出，意外在路邊遭遇一名菲律賓籍移工亂刀刺死。（示意圖／資料照）

台中市今年 9 月發生一起曲折離奇的命案。一名長期對家屬施暴、被鄰里視為「不定時炸彈」的李姓男子，因毆打至親遭親戚教訓打斷手腳，住院期間竟冒雨獨自外出，意外在路邊遭遇一名菲律賓籍移工，雙方口角後，李男遭對方亂刀砍死，脖子上的「黑色佛牌」也被奪走。台中地檢署近日偵結，依殺人、竊盜罪起訴菲籍男子隆男，全案將由國民法官審理。

「地方頭痛人物」家暴母姨 反遭親戚圍毆斷肢

據了解，死者李男素行不良，長期有酗酒、吸毒習慣，不僅曾毆打妻子，更時常因金錢問題對母親、阿姨動粗或砸屋毀車。今年9月初，李男再度對至親施暴，引發家族憤怒，遭表弟等人圍毆教訓，導致四肢骨折重傷，隨後被送往慈濟醫院治療。

深夜冒雨外出遇死劫 只因口角竟遭移工滅口

命案當晚，手腳負傷的李男不知為何，竟在深夜冒雨自行離開醫院病房，孤身在潭子區潭興路遊走。同一時間，菲律賓籍移工隆男從女友住處離開，並隨手帶走一把水果刀，兩人在路上狹路相逢發生爭執。

隆男一怒之下，持刀將李男逼進狹小的農田小路，連續刺擊李男胸背，導致其肺臟、肝臟重創，死於氣體性胸腔積血與失血過多。隆男在李男斷氣前，竟還動手強行拔走其脖子上的「黑色佛牌」，隨後棄刀潛逃，任由李男曝屍田野，直到隔日清晨才被路人發現。

台中地檢署認為，隆男與死者素不相識，僅因口角即持利刃行兇，手段兇殘且犯後奪取財物，行為惡劣。近日偵結後，依殺人及竊盜罪嫌提起公訴。由於本案符合殺人重罪，全案將移交由國民法官法庭進行審理。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

