現世報！惡男割頸逃國道 遭被害友人撞斷雙腿 女師丈夫嘆：因果循環

記者潘靚緯／台中報導

張姓嫌犯持刀砍殺土風舞女老師，行兇後步行闖入國道，被車撞斷雙腿，巧合的是撞他的駕駛竟是女老師的友人。(圖／翻攝畫面)

台中35歲張姓男子，昨(29)日上午8點持刀砍殺李姓土風舞老師，行兇後逃逸走上國道闖入車道，遭車輛撞擊雙腿骨折重傷。據了解，張男犯案後，警方曾透過家人勸說主動投案，但張男斷然拒絕，肇事駕駛表示，當時看到張男站在路肩，還以為是在等人接應，沒想到張男卻突然衝出車道，他嚇到來不及煞車撞上。事後才得知，友人李姓女老師遭人砍傷，而兇嫌恰巧就是被他撞斷雙腿的張男，行兇者與受害者被送往同家醫院治療，驚人巧合讓人直呼不可思議。

肇事駕駛表示，當時張嫌突然闖入車道，他來不及煞車才撞上。(圖／翻攝畫面)

國道一號北上174.9公里處，昨(29)日上午9時14分發生一起車禍，一輛轎車撞上衝出車道的男子，男子意識不清躺在地上，雙腿骨折。肇事37歲的陳姓駕駛表示，男子當時站在交流道路肩，還以為是要打電話求援，當時車速約60多公里，沒想到男子突然間拔腿衝出車道，導致他煞車不及迎面撞上。

37歲的陳姓駕駛嚇到立刻報警，事後才得知自己撞到的人，就是妻子生前學跳舞熟識的女老師，嚇一大跳。而女老師的丈夫守候在急診室，擔心妻子傷勢，沒想到隔了約1小時竟看見兇嫌也被推進醫院急診室，相當納悶，這才知道張男上國道被車撞，撞到張男的恰巧是陳姓友人，感到非常離譜，也忍不住感嘆「都是因果循環」。

張嫌去年才對女老師勒頸攻擊，家屬網開一面原諒兇嫌不提告，沒想到這次遭割頸差點沒命。(圖／翻攝畫面)

女老師丈夫表示，去年張男就曾在眾目睽睽下，徒手勒住妻子的脖子攻擊，但因家屬求情，想給年輕人一個機會，才放棄提告原諒張男，沒想到這次妻子差點命喪張男手下。女老師的女兒表示，張嫌已經是累犯，曾聽里長說他是經常檢舉、恐嚇鄰居的地方頭痛人物，之前曾給他一次機會改過，沒想到張男變本加厲，持尖刀追砍媽媽，「對他善良根本沒有用」，決定提告到底。

張姓嫌犯持刀追砍案，案情峰迴路轉，不僅被發現去年就曾勒頸恐嚇女老師，還因種植火麻毒品案，堅稱自己無罪，官司上訴遭駁回，判刑5年6月定讞，憤怒的他心有不甘跑去找法醫高大成諮詢求助，也遭到拒絕。竟在發監執行當天，發文預告要持刀砍殺女老師報復，犯案後又走上國道，遭女老師友人撞斷雙腿，宛如「現世報」的劇情，令人感嘆唏噓。

張嫌在毒品案發監日持刀到公園砍殺女老師，逃往國道遭女老師友人撞斷雙腿，案情相當戲劇性。(圖／翻攝畫面)

