現世報2天就來！北市男點香假參拜 秒速摸走土地公金牌

記者楊忠翰／台北報導

黃男竊取北投集福宮土地公身上的金牌遭逮。（圖／翻攝畫面）

台北市1名44歲黃姓男子，眼見近年黃金價格飆漲，竟將歪腦筋動到神明頭上，他前往北投區集福宮，一手拿著香佯裝參拜，另一手卻摸走神明脖子上的金牌，廟公發現後急忙報案，警方調閱監視器畫面追查，14日拘提黃男到案說明，但金牌已經被他變賣牟利，全案訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，集福宮位於台北市北投區磺港路上，祭祀主神為福德正神，也就是土地公廟，由於該廟鄰近北投市場，因此香火十分鼎盛，亦為當地居民的信仰中心。

北投分局表示，12日下午4時15分，穿著帽T的黃男進入宮廟，先四處觀察有無其他香客，接著點香假裝虔誠參拜，然後慢慢靠近神明桌，伸手拿取土地公身上的大金牌，由於黃男太過緊張，金牌險些掉落在地，他得手後迅速逃離現場。

宮廟人員整理環境時發現金牌遭竊，立刻跑到派出所報案，警方調閱廟方監視器畫面追查，鎖定平時都在當地閒晃的黃男涉有重嫌，昨天專案小組將人拘提到案，但金牌早已被黃男典當變現，警方訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

