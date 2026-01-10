現今侵害配偶權罰金低還要告嗎？名律師曝「超毀滅1招」

演藝圈離婚風暴層出不窮，在因通姦舉證困難且除罪化後，常見的是提告侵害配偶權等理由要求離婚，但又因告侵害配偶權的賠償金額通常不高，很多人好奇是否還有提告必要？對此，知名律師「巴毛律師」發文，確實現在告侵害配偶權的賠償少，但還有其他可跟出軌者談判的秘招，若對方不答應有望讓偷吃者顏面盡失。

巴毛律師稍早發文分享，現今婚變夫妻間若提告「侵害配偶權」，在實際案例中確實少的可憐，扣掉付出的律師費沒剩多少，平均而言不超過50萬，除非是名人或有錢人賠償款才可能提告；剩下的就是還給遭背叛者的「情緒價值」，「妖豔賤貨跟渣男做了什麼事，說了什麼話，全部都會記載在判決上面，公開上網」。

巴毛律師說，這類有人出軌的婚姻案件中，判決中都會詳細記載出軌者誇張的一言一行，「包括寶貝大X棒好好吃～老公今天有豆漿喝嗎這種...只要查名字就會查到判決，顏面盡失」，因此原告就可以掌握這些證據談判、拿捏被告，「如果不想要自己幹的髒事被公開，錢就賠多一點，這時候如果對方還要臉的，通常會願意賠多一點」。

最後，巴毛律師呼籲，若有配偶遇到律師聲稱這種案子可以求償一、兩百萬，絕對是「唬爛」，「只是要讓你誤以為他比較厲害，實際上你就是多浪費很多裁判費而已」，網友回應：「想不到裁判書才是真正的黃色小說」、「笑死，黃色小說判決書」。而過去演藝圈中的案例，是女星林咚咚先前對「情色教主」雪碧（方祺媛）提告侵害配偶權勝訴，獲賠償新台幣45萬元；王瞳曾遭馬俊麟妻子梁敏婷提告侵害配偶權，最後雙方和解，傳聞和解金沒到梁敏婷要求的400萬，但仍接近100萬元。

