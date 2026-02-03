現代人久坐久站必看！專家教你透過足浴調整休息節奏、舒緩日常疲勞

【健康醫療網／記者林則澄報導】現代生活中，足浴逐漸成為許多人放鬆身體與照顧下肢的方式之一。中華民國手足保健教育協會李安騏理事長指出，足浴在健康照護中的角色，並非治療或營養補充，而是一種支援下肢放鬆與日常照顧的簡單方式，特別適合長時間久站、久坐或運動後需要舒緩疲勞的上班族。

腳是第二顆心臟 專家這麼說明

有護理師背景的李安騏理事長從生理角度說明，下肢是距離心臟最遠的部位，血液回流本就較為吃力，當長時間站立或久坐時，血管血液與淋巴組織液易滯留下肢，導致水腫、沉重與緊繃感。民間常說「腳是人的第二個心臟」，實際意義在於小腿與足部肌肉在放鬆或活動時，能協助靜脈血液回流，減輕循環系統負擔，而非足部具有主動泵血的功能。

怎麼足浴最能放鬆？水溫、時長有秘訣

在這樣的生理條件下，李安騏理事長認為，足浴可視為一種讓下肢「放慢節奏」的照顧方式，在實際操作上，她建議水溫依氣候與個人感受調整，通常落在攝氏37至41度之間即可，目的是讓溫水促進血管擴張，協助下肢循環啟動，過程中若搭配輕柔按摩小腿、腳底穴位，或將雙腿稍微抬高，也有助於加速全身進入放鬆狀態，時間則以每天睡前或洗澡前15至20分鐘為宜，完成後應確實擦乾雙腳並注意後續保暖，避免突然接觸冷空氣或冰水，導致血管收縮而影響放鬆效果。

必加礦物質？歐洲足浴文化解釋差異

事實上，足部水療在歐洲已有悠久歷史，尤其德國多將足浴結合硫酸鎂或甘胺酸鎂等礦物質，視作日常保養的一環，在一些歷史情境中，例如戰時或行軍狀態下，軍人無法進行充分休息時，外用含礦物質的產品確實也被用來協助舒緩不適或照顧足部皮膚，延伸至現代，市面上也可見加入鎂成分的草本足浴包，但非醫療用途。李安騏理事長表示，目前醫護界對鎂是否能透過足浴有效經皮吸收，仍有不同看法，民眾不宜將其視為補充鎂或其他礦物質的替代途徑，更不應取代正常飲食或醫療行為。

加精油或香氛入浴 幫助身心放鬆

不過她也說，若將礦物質、精油或香氛加入足浴，與清水相比，仍可能在感官與心理層面產生正向影響，尤其當物品氣味、觸感搭配固定時間泡腳，過程中不妨嘗試深呼吸並聆聽輕柔音樂，幫助身心靈放鬆之餘，也能添生活儀式感，讓大腦接收到「可停下來休息」的訊號後，有助於建立放鬆與休息的狀態。臨床觀察中，部分民眾在足浴後主觀感受較為舒緩，入睡情況也有所改善，這類情況多與人體放鬆狀態相關。

足浴不只是老人議題 現代人很需要

隨著足浴與足部照護受到重視，照顧下半身不再只是老年議題，古語所說「樹老根先枯，人老腳先衰」，在現代生活中仍具有提醒意義。李安騏理事長強調，足浴在醫學上屬於支持型、輔助型的放鬆方式，可作為日常易感到疲勞或生活節奏緊繃族群，日常自我照顧的一環，但並非改善或治療原有疾病，因此若已出現明確症狀，例如肩頸僵硬、腰背痠痛或偏頭痛，雖可能未必構成疾病，但若長期忽略，確實可能成為健康問題的前兆，發作時仍應以醫療處置為優先。

2族群慎防燙傷 足浴前後皆須留意

至於足浴相關產品選擇方面，李安騏理事長建議民眾避免被誇大療效吸引，並以成分單純、來源清楚為原則。市面上常見如草本足浴包或加入鎂等成分的草本足浴包，只要使用方式安全得當，足浴本身就是一種低門檻、可長期實踐的下肢照護與放鬆方式。但她也提醒，糖尿病患者或末梢感覺較差者，進行足浴時需謹慎控制水溫，由於此類族群對冷熱感受較不敏感，水溫過高可能增加燙傷或皮膚受損風險，且足浴後應進行皮膚保濕等防護措施，有助於降低相關風險。

廣告 廣告

【延伸閱讀】

足浴泡腳正夯！有助代謝、血液循環健康？心臟血管外科醫師這樣說！

天冷長輩手腳常冰冷、難入睡！中醫推「泡腳養生」助循環暖全身



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67452

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw