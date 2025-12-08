現代人肥胖問題日益嚴重 醫：改善肥胖需專業介入

〔記者歐素美／台中報導〕現代人生活型態轉變，肥胖問題日益嚴重，常伴隨糖尿病、高血壓、高血脂等慢性疾病。台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲指出，當患者遭遇飲食、運動或藥物難以控制體重和代謝問題，考慮採用「微創減重及代謝手術」時，應與醫療團隊確認從手術、護理、營養等方面的完整方案，才能確保扭轉病態肥胖，重拾健康人生。

李旻憲認為，改善肥胖不是意志力問題，而是需要專業介入的慢性疾病，建議3類人應積極與醫師諮詢代謝問題：一為身體質量指數BMI大於37.5；二是BMI達32.5並伴隨糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等肥胖併發症；三為BMI大於27並伴隨糖尿病的人。

李旻憲強調，飲食熱量控制和規律運動能降低肥胖發生，當發生病態肥胖時，就可以諮詢醫師是否採行微創減重及代謝手術的方法，以改善並治療肥胖相關慢性疾病。

李旻憲分享病例指出，一名女患者因嚴重肥胖，併發呼吸衰竭、脂肪肝、糖尿病，多重共病，經嘗試運動、減肥藥等都無法減重，最後採行外科手術方法，透過醫療團隊全方位協助與照護，終於在術後半年減重50公斤。

另一位患有心臟衰竭及糖尿病的男病患，體重高達135公斤，BM達46，最讓家人擔心的是病人左心室每次收縮射出的血液量僅有34.7%，已達心臟衰竭程度，成為被醫師建議考慮換心的高風險個案，經實施胃縮小手術，醫療團隊也詳列全方位照護方案，術後5個月後終於減重49公斤，高血糖及高血壓均緩解，術後1年左心室每次收縮射出的血液量回升至62.8%的正常範圍，解除換心危機。

李旻憲強調，所有個案不是手術就一勞永逸，都需要建立堅實的跨專業團隊，包括護理師、營養師和個案管理師，從術前評估到術後持續追蹤，提供整合式、以病人為中心的個別化服務，並要長時間陪伴，才能確保每一位「重量級」病人得到安全與最好照顧。

台中慈濟醫院於2019年成立代謝及減重中心，並獲得台灣代謝及減重外科醫學會卓越中心和SNQ國家品質標章雙重認證，至2025年已累積近3000例成功案例，維持千分之一極低的併發症、死亡率為零。

