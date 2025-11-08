現代人長期「報復性熬夜」 陸男打遊戲釀禍智力退化僅3歲童

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

「報復性熬夜」成為不少上班族的生活習慣，但危險性遠超想像。中國一名30歲男子因長期熬夜打遊戲，竟誘發嚴重腦膜炎合併腦炎，雖然搶救後撿回一命，卻留下永久性後遺症，智力退化到僅有3歲兒童的程度，生活無法自理。

近一個月內該院感染科已接連收治8名腦膜炎患者，平均年齡僅26歲，最年輕的只有16歲，幾乎都有「熬夜打遊戲、刷手機、作息顛倒」等共通特徵。（示意圖／unsplash）

根據中國媒體《新快報》報導，寧波大學附屬第一醫院指出，近一個月內該院感染科已接連收治8名腦膜炎患者，平均年齡僅26歲，最年輕的只有16歲，幾乎都有「熬夜打遊戲、刷手機、作息顛倒」等共通特徵。

其中有一名30歲張姓男子平時在表姐的工廠打工，夜晚閒暇時常玩遊戲至凌晨，某天表姐發現他遲遲未上班，前往宿舍查看時，見張男高燒不退、語無倫次，立刻將他送醫，經檢查確診為「病毒性腦膜炎合併腦炎」，顯示不僅腦膜發炎，連腦組織也遭受感染，情況相當危急。

醫師馬上將張男轉入加護病房救治，雖然最終脫離生命危險，但留下嚴重後遺症，智力僅相當於3歲幼童，語言與肢體功能退化，無法自理生活。

醫院專家指出，熬夜會破壞人體的「血腦屏障」，這層屏障原本能阻擋細菌與病毒進入腦部，但長期睡眠不足會讓通透性增加，使病原體更容易侵入，同時免疫細胞活性下降，人體防禦力減弱，原本潛伏於呼吸道或消化道的病原體便可能趁機感染。

專家也提醒，長期熬夜不僅會導致免疫力下降、內分泌失調，甚至可能引發嚴重感染或神經性後遺症，呼籲年輕人應培養規律作息，避免因「報復性熬夜」賠上健康。

