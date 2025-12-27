現代年輕人好可憐？妹子嘆失業率高「街友年輕化」：沒錢就不要生 引網論戰

一名妹子說現在失業率很高，找工作要靠人脈，就業環境差，引發兩派網友論戰。示意圖／Pixabay

幾十年前大家都說「台灣錢淹腳目」，但卻有一名妹子說，出生在現代的孩子真的很可憐，就業環境很差，企業經常資遣員工，年輕人都去做以前不想做的清潔工等工作、失業率越來越高，連街友都有年輕化的趨勢，勸大家沒錢就不要生小孩。

妹子在Dcard心情板發文「出生在現代的孩子真的很可憐」，她說，現在就業環境其實比以前還差，現在很多老闆動不動就在資遣員工，資遣員工在以前的時代是很罕見的。

妹子還說，以前清潔人員、洗碗工都是年輕人不想做的工作，這幾年下來越來越多年輕人跑去做這些工作，台灣失業率越來越高，甚至就連路邊街友都有年輕化趨勢！

廣告 廣告

「勸沒有家產的人真的別生小孩！」妹子語重心長表示，因為家裡沒錢，整天就是為了錢吵吵鬧鬧而已，對小孩未來發展也很不好，現在的社會已經不是靠努力就能找到不錯的工作了，需要的是人脈跟資源，「窮人找工作真的很不容易」。

網友看後紛紛留言表示「現在就業環境確實比較糟糕，窮人翻身的點比以前更少」、「出生在窮的家庭還整天被父母唸要找好工作、進修更慘」、「很好啊，底層少生一點才好，人類才會逐步菁英化。但偏偏事與願違，底層狂生」、「以前選擇很少機會很多，現在選擇很多機會很少」、「我就是沒天份也沒背景的廢物啊！靠自己的能力也找不到一份穩定的工作」、「以後只會更差，只剩下高層跟底層，正如我們社會一樣，中產階級加速消亡」。

但也有網友持不同意見，認為「現在的就業環境比以前好太多了…一大堆產業缺工，高科技高薪工程師也不例外」、「現在失業率幾乎比過去20年的任何時候都低」、「目前的就業市場放眼台灣歷史來看，怎麼看都是很讚的」、「每個世代的當下都覺得自己是最悲慘的」、「你真的有找工作嗎？現在一堆缺工，都被科技業搶走了，連科技業也缺人」、「又一個不想努力、只會羨慕著他人的閒閒仔來PO廢文了」。



回到原文

更多鏡報報導

「韓國的水味道太奇怪！」日旅客機場買瓶裝水 喝一口傻眼：喉嚨燒起來

老公偷吃閨蜜！正宮發現「墮胎紀錄」氣得一夜白頭 堅決提告

醫學界重大突破！「癌症疫苗」預計10年內問世